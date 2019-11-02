Engelliler ücretsiz faydalandıkları merkezlerde beceri kazanıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının engelliler ve aileleri için ücretsiz olan gündüz hizmet merkezlerinde, engellilere beceri kazandırılması ve bu doğrultuda istihdam edilmeleri hedefleniyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, engelli ve ailelerinin haklarını ön planda tutan, engellilerin bağımsız yaşam becerisine destek sağlayan çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda, engelliler ve engelli aileleri için ücretsiz olan gündüz hizmet merkezlerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Gündüzlü bakım hizmetleri çerçevesinde, ailesi yanında bakılan engelli çocuklar, servislerle sabah evlerinden alınarak merkezlere getiriliyor. Çocuklar, bu merkezlerde cinsiyetlerine, engel ve yaş gruplarına göre etkinlik salonlarında vakit geçiriyor.

Merkezlerdeki usta öğreticiler eşliğinde, meslek elemanları ve sağlık personeli refakatinde çeşitli aktivitelerle engellilere günlük yaşam programları uygulanıyor. Engellilerin el becerilerinin geliştirilmesi amacıyla halk eğitim müdürlüklerince görevlendirilen usta öğreticiler yardımıyla çalışmalar yürütülüyor.

Beceri kazandırılarak engellilerin istihdam edilebilmesinin hedeflendiği merkezlerden hem engelliler hem de engellisine evde bakan aileler ücretsiz faydalanıyor.

Sayıları 68'e ulaşan merkezlerin ülke genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor.

Aileler sosyal hayata daha aktif katılabiliyor



Merkezlerde, yeti kaybı olan çocukların sportif faaliyetlere yönelik aktivitelerde bulunması için beden eğitimi öğretmenleri tarafından çalışmalar yapılıyor. Çocuk gelişim uzmanı personeli tarafından çocukların öz bakım ve akademik becerileri geliştiriliyor.

Uyku odalarının da bulunduğu merkezlerde yeti kaybı olan çocuklar, müzik ve resim atölyesi, tiyatro, halk oyunları, drama, ebru, gezi, piknik, alışveriş gibi pek çok etkinliklere de katılıyor.

Bakımın, sertifikalı bakıcılar tarafından karşılandığı merkezlerde, engelli ailelerine de danışmanlık hizmeti veriliyor.

Engellilerin gündüz bakım ve rehabilitasyon hizmeti aldığı merkezler sayesinde engelli aileleri kendilerine vakit ayırabiliyor, sosyal hayata daha aktif katılabiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara giderek, özel eğitim rehberliği alan, evde bakım desteğinden faydalanan, 24 yaşını tamamladığı için eğitim alamayan engelliler de merkezlerden ücretsiz yararlanıyor.

(AA)