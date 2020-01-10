10 Ocak 2020 Cuma 11:02:03 | Son Güncelleme: 10 Ocak 2020 Cuma 11:08:12
Engelli vatandaşımızı almayan otobüs şoförüne tepkiler çığ gibi büyüyor
Tekerlekli sandalyesiyle kendisini almayan otobüsün önünü kesen engelli vatandaşımıza sosyal medyadan destek çıg gibi büyüyor. Halk otobüs şoförüne tepkili...
Ankara’nın Altındağ İlçesi Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin önüne gelen özel halk otobüsü, durakta bekleyen tekerlekli sandalyeli engelliyi otobüse almadı.
Bunun üzerine engelli vatandaş, tekerlekli sandalyeyle otobüsün önünü kesti.
ŞOFÖRE TEPKİLER YAĞDI
Engelli vatandaşın tepkisi trafikteki diğer vatandaşlar tarafından telefon kamerasıyla kaydedilirken, özel halk otobüsü şoförüne ise çevreden tepkiler yağdı.
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