Engelli vatandaşımızı almayan otobüs şoförüne tepkiler çığ gibi büyüyor

Ankara’nın Altındağ İlçesi Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin önüne gelen özel halk otobüsü, durakta bekleyen tekerlekli sandalyeli engelliyi otobüse almadı.

Bunun üzerine engelli vatandaş, tekerlekli sandalyeyle otobüsün önünü kesti.

ŞOFÖRE TEPKİLER YAĞDI

Engelli vatandaşın tepkisi trafikteki diğer vatandaşlar tarafından telefon kamerasıyla kaydedilirken, özel halk otobüsü şoförüne ise çevreden tepkiler yağdı.







