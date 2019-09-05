Engelli vatandaşı dolandıran 5 zanlı yakalandı

Alınan bilgiye göre, "engelli ve kısıtlı raporu bulunduğu" öne sürülen M.Y, kendisine para kazandırmak amacıyla arsa alacaklarını iddia eden Ö.Ö, M.S, M.Ö, B.A, B.Ö. ve M.K'ye 3 bankadan kredi çekerek 65 bin lira verdi. Zanlılar, M.Y'ye, yanlış düzenlenen geçersiz teminat senedi vererek parayla birlikte kaçtı.

Dolandırıldığını anlayan M.Y'nin durumu polise bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken zanlılar, evine geldikleri M.Y'yi tehdit ederek yaklaşık 9 milyon lira değerindeki arsasını da kendilerine devretmesini istedi.

Polisin takip ettiği şüphelilerden 5'i, kent merkezindeki çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan Ö.Ö. ve M.S. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari M.Ö'nün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan, M.Y'nin bankadan kredi çekerken 3 zanlının da içeride olduğu ve parayı gişede unutan M.Y'nin yine zanlılar tarafından uyarıldığı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Zanlılardan, Ö.Ö'nün olayı planlayıp organize ettiği, M.S'nin de arsa alacak müşteri gibi davrandığı ve çok sayıda dolandırıcılık olayına karıştığı öğrenildi.

(AA)