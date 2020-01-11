Engelli vatandaşa metrobüs işkencesi

Duraktaki asansör çalışmıyor. Asansör çalışsa da, engellilerin geçebileceği bir yol bulunmuyor.

Durağı kullanmak zorunda olan engelliler büyük güçlük yaşıyor, kimi engelliler de vatandaşların yardımıyla metrobüse ulaşabiliyor. Engelli dernekleri, sorunun hemen çözülmesini istiyor.

İstanbul'un pek çok noktasında aynı sorunla karşı karşıya kalan engelli vatandaşlar, 'artık sesimizi duyun' diye isyan etti.