Engelli oğlu için antrenör oldu

  • Bist 100
    111750
  • Dolar
    5,9763
  • Euro
    6,6813
  • Altın
    303,2160
İstanbul
3 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, Merkel ile görüştü Başkan Erdoğan, Merkel ile görüştü
Yasak Elma'nın "Yıldız"ı Eda Ece yeni bir proje ile hayranlarının karşısında olacak Yasak Elma'nın "Yıldız"ı Eda Ece yeni bir proje ile hayranlarının karşısında olacak
Kadir Doğulu'nun paylaşımındaki detay takipçilerinin radarına takıldı Kadir Doğulu'nun paylaşımındaki detay takipçilerinin radarına takıldı
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat başvuruları başladı mı? İlkatama meb.gov.tr 2020 ekranı Sözleşmeli öğretmenlik mülakat başvuruları başladı mı? İlkatama meb.gov.tr 2020 ekranı
Son Dakika... Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den önemli açıklamalar Son Dakika... Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den önemli açıklamalar
Kars Sarıkamış'ta eceline susamış köpekler boz ayının karşısına dikildi Kars Sarıkamış'ta eceline susamış köpekler boz ayının karşısına dikildi
Şanlıurfa’da düzenlenen ehliyet sınavında 'pes' dedirten kopya düzeneği Şanlıurfa’da düzenlenen ehliyet sınavında 'pes' dedirten kopya düzeneği
Türk askerinin Libya'ya intikal etmeye hazırlandığı günlerde Mısır'dan Akdeniz'de tahrik Türk askerinin Libya'ya intikal etmeye hazırlandığı günlerde Mısır'dan Akdeniz'de tahrik
Sarıkamış'ta köpekler aç boz ayının karşısına dikildi Sarıkamış'ta köpekler aç boz ayının karşısına dikildi
Atatürk büstü biblolarıyla köy okullarına 'mutluluk' taşıyorlar Atatürk büstü biblolarıyla köy okullarına 'mutluluk' taşıyorlar
'Ufacık eller' Diyarbakırlı öğrencilerin ördükleri atkı ve berelerle üşümeyecek 'Ufacık eller' Diyarbakırlı öğrencilerin ördükleri atkı ve berelerle üşümeyecek
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti: Avrupalı heyetin ziyareti ertelendi Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti: Avrupalı heyetin ziyareti ertelendi
Antalya turizmi 2019'da Rus pazarında tüm zamanların rekorunu kırdı Antalya turizmi 2019'da Rus pazarında tüm zamanların rekorunu kırdı
Engelli oğlu için antrenör oldu Engelli oğlu için antrenör oldu
2020 PTT personel alımı başvuruları ne zaman? PTT alımı şartları 2020 belli oldu mu? 2020 PTT personel alımı başvuruları ne zaman? PTT alımı şartları 2020 belli oldu mu?
Bakan Varank: Bu yıl yerli otomobilin markası belirlenmiş olacak Bakan Varank: Bu yıl yerli otomobilin markası belirlenmiş olacak
TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı operasyona hazır şekilde 8 Ocak Çarşamba gününü bekliyor TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı operasyona hazır şekilde 8 Ocak Çarşamba gününü bekliyor
Milli Savunma Üniversitesi başvuru ne zaman? 2020 MSÜ başvuru kılavuzu yayında mı? Milli Savunma Üniversitesi başvuru ne zaman? 2020 MSÜ başvuru kılavuzu yayında mı?
Kasım Süleymani'nin koltuğuna oturan İsmail Kaani ilk hedefini açıkladı Kasım Süleymani'nin koltuğuna oturan İsmail Kaani ilk hedefini açıkladı
Süper Lig'de ara transfer döneminde dikkat çeken imzalar Süper Lig'de ara transfer döneminde dikkat çeken imzalar
Çocukluk arkadaşı balıkçıların 40 yıllık av mesaisi Çocukluk arkadaşı balıkçıların 40 yıllık av mesaisi
Kağıt toplayıcısı baba, hasta kızını böbreğiyle sağlığına kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyor Kağıt toplayıcısı baba, hasta kızını böbreğiyle sağlığına kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyor
Çukur yeni bölüm bugün var mı? 6 Ocak Çukur yeni bölüm var mı? Çukur yeni bölüm bugün var mı? 6 Ocak Çukur yeni bölüm var mı?
Tekerlekli sandalye basketbolu hayata bakışını değiştirdi Tekerlekli sandalye basketbolu hayata bakışını değiştirdi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Ocak 2020 Pazartesi 11:22:51 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 11:25:56

Engelli oğlu için antrenör oldu

Kırşehir'de, doğuştan rahatsızlığı nedeniyle bir gözü görmeyen, diğer gözünde de yüzde 80 görme kaybı bulunan 17 yaşındaki oğlunu hayata hazırlayabilmek için her türlü fedakarlığı yapan anne Nursel Karaboğa, örnek davranışıyla takdir topluyor.

Oğlu Celil Karaboğa'nın gözlerinde üç aylıkken kayma tespit edilmesinden sonra 3-4 yıl boyunca Ankara ve İstanbul'da hastanelerde tedavi umudu arayan Karaboğa, iyileşmesi yönünde umutları kaybolmaya başlayınca kolları sıvayarak oğlunu hayata hazırlamak için mücadeleye başladı.  

Ameliyat edilmesine rağmen sol gözü tamamen kapanan, sağ gözünde de yüzde 80 görme kaybı yaşayan oğlunun ana sınıfından itibaren hem annesi hem de adeta öğretmeni olan fedakar anne, Sıddık Demir Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi olan Celil'i üniversite sınavını kazanabilmesi için her akşam ders çalıştırıyor. Lise mezunu olan Nursel Karaboğa, oğlu için hayatı hep eğitimle iç içe olması dolayısıyla üniversite eğitimine heveslenerek, onunla sınavlara girmeye hazırlanıyor.

Celil'in atletizm ve yüzmeye olan merakı dolayısıyla bu spor dallarında da başarılı olması için her türlü fedakarlığı yapan Karaboğa, bu uğurda hem birinci kademe yardımcı antrenörlük belgesi aldı hem de oğlunu antrenmanlara götürüp getirmek için ehliyet alarak trafiğe çıktı.

Annesinin ve antrenörlerinin özverili çalışmalarını karşılıksız bırakmayan Celil, 2018 yılında düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda uzun atlamada Türkiye şampiyonluğu, 100 metrede ikincilik, 200 metrede üçüncülük kazandı.

Hem annesi hem öğretmeni oldu

Fedakar anne Nursel Karaboğa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görme engeli yaşayan Celil için 6 aylıkken başladığı hayat mücadelesini hiç bırakmadan sürdürdüklerini anlattı.

Ana sınıfından itibaren oğlunun hem annesi hem de adeta öğretmeni olduğunu ifade eden Karakaboğa, şunları söyledi:

"Birlikte ilkokulu bitirdik, ortaokulu birlikte okuduk. Celil'i bırakmak söz konusu bile değildi. Ortaokul sonuna kadar ben okula götürüyordum. Liseye gitmeye başlayınca istemedi, arkadaşıyla gidiyor. TEOG'a birlikte hazırlandık ve güzel bir puan aldık. Lisede sözel dersleri bende, sayısal dersleri de destek eğitim öğretmenlerinde. Şimdi de liseyi bitireceğiz, birlikte üniversite sınavına gireceğiz. Aynı anda gireceğiz. Bakalım kim nereyi kazanacak. O eşit ağırlık bense sözelciyim. Beraber üniversiteyi de okuyacağız."

Celil'in atletizm ve yüzme sporuna yatkınlığı olması dolayısıyla bu alanlarda da hep yardımcısı olduğunu anlatan Karaboğa, "Celil, atletizmde 3 madalyalı bir çocuk. Türkiye birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğü var. Ona faydalı olabilmek için 15 gün eğitime giderek birinci kademe yardımcı antrenörlük belgesi aldım. Araba kullanamıyordum, onu havuza götürebilmek için ehliyet alıp trafiğe çıktım." diye konuştu.

Zorlukları birlikte aştıklarını vurgulayan Karaboğa, "Kendi yaramızı ailece kendi içimizde sardık. Bu hayatı gerçeğiyle yaşamayı, şükretmeyi öğrendik. Yaşaya yaşaya, göre göre, büyüye büyüye alıştık artık. Artık bizim gözümüzde Celil engelli bir çocuk değil." değerlendirmesinde bulundu.

"Kendimi çok şanslı hissediyorum"

Celil Karboğa da annesinin desteği sayesinde başarılı olduğuna işaret ederek, "Annemle ders çalışıyoruz. Beni hayata hazırlıyor. Spor hayatımda da çok katkıları oldu. Annemin de yardımıyla şampiyonluklar kazandım. Beraber üniversiteye hazırlanıyoruz. Kendimi çok şanslı hissediyorum." dedi.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ