Engelli kızın Esra Erol canlı yayınındaki itirafları olay oldu

17 yaşındaki zihinsel engelli Medinenur, Pınar Hanım ve Pınar'ın evli olan sevgilisi Tayfun hakkındaki tüm gerçekleri Esra Erol'a anlattı..

Pınar, Esra Erol'un eski programında "Esenler Otogarı'ndan beni aradı. 'Pınar abla ben Esenler Otogarı'ndayım. Çık gel beni al.' Ben Beylikdüzü'ndeyim bir toplantıya gireceğim. Şuanda gelemem sen polisi ara' dedim" demişti..

Emniyet ekiplerine ifade verdikten sonra Esra Erol'un ekibine konuşan Medinenur, "Pınar abla geldi beni aldı. Sonra İstanbul'a bıraktı sonra da sınava gitti."şeklinde konuştu..

2. çelişki ise, Medinenur "haberleşmiştik" dedi. Medinenur kaçmadan önce Pınar'ın kapısına kadar geldiğini ve haberleştiklerini söyledi. Pınar ise eski bölümde "Ben Sinopta'ydım" dedi..

Medinenur, "Beni alıp evine götürdü. Evinde de 1 hafta felan kaldım" dedi. Pınar ise "Esra Erol ekibi evine giderek Medinenur'u görüntülediğinde "sabah geldi" demişti..

Pınar Hanım canlı yayında "Otostop çekerek bir hafta neredeydi bilmiyorum. Otostop çekerek kapıma geldi" şeklinde konuşmuştu.

Çelişki 4. Medinenur, "Beni yeni evine götürdü. Tayfun vardı. Çocuklar da vardı" dedi..

Pınar ise, "Bin defa söyledim. Benim eşim polis senin buraya gelmeni de kalmanı da kabul etmez dedim" demişti..