Engelli çocuk havasızlıktan ölecekti! Bu nasıl ihmalkarlık

Olay, Osmangazi ilçesinde yaşandı. Anne Halime Y. (32), 4 yaşındaki oğlu Muhammed Emin Y'yi kreşten aldı. Bu sırada annenin servis şoförlüğü yapan arkadaşı Musa B. (38) de kreşin önüne geldi. Anne Halime Y, oğluyla birlikte minibüse bindi. Musa B, minibüsü Hamitler mahallesindeki yazıhanesinin önüne çekip, park etti.

KAHVE İÇMEK İÇİN GİTTİ

Anne, zihinsel engelli oğlunu minibüste bırakıp, Musa B. ile birlikte kahve içmek için yazıhaneye gitti. Bir süre sonra yoldan geçen vatandaşlar, servis aracında fenalaşan Muhammet Emin Y'yi fark edip, polisle sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, servis aracının kapılarının kilitli olması nedeniyle, plakadan sürücü Musa B'ye ulaştı. Bunun üzerine Musa B, annesiyle birlikte yazıhaneden çıkıp, aracın kapılarını açtı. Hemen sağlık görevlileri tarafından araçtan alınıp, ilk müdahalesi yapılan Muhammet Emin Y, Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı.

BİR SAAT MAHSUR KALDI

Yaklaşık bir saat aracın içerisinde havasız kaldığı ve büyük korku yaşadığı belirlenen Muhammet Emin Y, uzun süre ağlayıp çığlık attı. Karakola götürülerek, ifadeleri alınan Halime Y. ve Musa B. serbest bırakıldı.