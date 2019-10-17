Engelli adama tekme tokat gasp

Aldığı yumruk darbeleriyle yaralanan Karabulut, hastaneye kaldırıldı. Ekipler, saldırganı güvenlik kameralarından tespit etti. Gözaltına alınan Oğuzhan H. ifadesinde, “Olay günü çok sarhoştum, yaptıklarımın tamamını hatırlamıyorum. Ancak yiyip, içtiğimi ve sabah cebimde parayla uyandığımı hatırlıyorum” dedi.