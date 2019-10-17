17 Ekim 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 16 Ekim 2019 Çarşamba 18:22:25
Engelli adama tekme tokat gasp
Antalya'da cami avlusunda, yüzde 50 bedensel engelli Mevlüt Karabulut'u döverek yere yatırıp, cebindeki 2 bin 900 lirayı gasp eden Oğuzhan H, olay yerinden kaçtı.
Aldığı yumruk darbeleriyle yaralanan Karabulut, hastaneye kaldırıldı. Ekipler, saldırganı güvenlik kameralarından tespit etti. Gözaltına alınan Oğuzhan H. ifadesinde, “Olay günü çok sarhoştum, yaptıklarımın tamamını hatırlamıyorum. Ancak yiyip, içtiğimi ve sabah cebimde parayla uyandığımı hatırlıyorum” dedi.
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