EngageYa'nın, hikaye formatlı yeni içerik ürünü StoriYa yayında

İçerik sitelerinde, hikaye (story) formatında içerik önermesi ve reklam gösterimi için dizayn edilen StoriYa, sosyal paylaşım sitelerinin vazgeçilmezi hikayelerden esinlenerek hayata geçirildi. Bu yeni ürün ile kullanıcıların, hikayeler üzerinden içerik ve reklam hizmetlerine farklı bir kanaldan daha kolay ulaşması hedefleniyor. Çıkış amacı içerik sitelerine ilgisi azalan gençleri yeni etkin bir format ile tanıştırmak olan StoriYa, genç hedef kitlenin ilgi alanlarına özel, doğru içerik ile buluşmalarını sağlıyor.

Reklamverenin doğru hedef kitleye daha kolay ulaşması sağlayarak, ürünlerinin bilinirliğini daha zengin bir kullanıcı deneyimi ile sunuyor.

Lansman döneminde, Türkiye’nin önde gelen markalarına ayrıcalıklı erişim imkanı sunan Storiya, envanterindeki premium yayıncılar ile bu markaların özel bir formatta buluşmasını sağlıyor. İçerik üreticisine görsel ya da video içerikleriyle yeni bir ara yüz hizmeti sunan StoriYa, mobil web sayfalarında ve mobil uygulamalarda çalışıyor. Storiya, Ar-Ge ekibinde yer alan bir Türk mühendis ve ürün tasarımcısı tarafından prototip olarak geliştirildi ve premium bir yayıncı ile beta live testleri yapıldı. Alınan yüksek performansın sonucunda StoriYa ürün olarak geliştirildi.

StoriYa gibi yeni bir ürünü içerik ve reklam pazarına sunmuş olmaktan mutluluk duyduklarını belirten EngageYa Türkiye Genel Müdürü İlter Avcı konuyla ilgili konuşmasında; “EngageYa Türkiye olarak çok heyecanlıyız çünkü StoriYa gibi yenilikçi bir ürünü pazara sunmanın yanı sıra, ülkemizin yetiştirdiği bir mühendis arkadaşımızın projesi olması ürünü daha da anlamlı kılıyor. Ülkemizde başlattığımız bu yeni ürünümüz halen Yunanistan, Rusya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde yayında. Yakın zamanda, StoriYa’nın yeni pazarlarda da kullanıma girmesini hedefliyoruz. StoriYa’nın reklam pazarında yerini almasıyla birlikte, Türkiye’nin önde gelen içerik üreticisi mecralarına, görsel ya da video içerikleriyle yeni bir arayüz hizmeti de sunmuş oluyoruz” dedi.