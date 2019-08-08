En güzel vuslat

Diyanet İşleri Başkanlığı ve seyahat acentelerinin organizasyonuyla kutsal topraklara giden 80 bin civarında Türk hacı adayı, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Mekke’ye intikal etti. Medine'den başlattıkları kutsal yolculuğu Mekke'de sürdüren hacı adaylarının büyük çoğunluğu, otobüs servis hizmetinin sona erdiği şehirde, 40 dereceyi aşan sıcaklığa rağmen Kabe-i Muazzama'ya yürüyerek ulaşıyor.

BİR BUÇUK SAAT YÜRÜYORLAR

Küçük gruplar halinde yer yer 1.5 saatlik yürüyüşle Mescid-i Haram'a ulaşan hacı adayları, günün her saatinde tavaf alanlarıyla Safa ve Merve tepeleri arasındaki say alanlarında ibadetlerini yapıyor. Yoğunluk nedeniyle hemen Kabe'nin yanında tavaf yapamayan hacı adayları, genişletilen katlarda tavaflarını gerçekleştiriyor.

ZEMZEMLE SOLUKLANIYORLAR

Sıcak havada tavafını tamamlayarak tavaf namazını kılan hacı adayları, zemzem içerek soluklanıyor. Ardından ya yeniden tavafa başlıyor ya da Kuran-ı Kerim okuyarak dua ediyor. Vakit namazlarını cemaatle kılmak isteyen hacı adayları ise saatler öncesinden Kabe çevresinde ezana kadar yer tutuyor. Kabe çevresine konulan dev vantilatörler de belirli aralıklarla çalıştırılarak, sıcaktan bunalan Müslümanların serinlemesine yardımcı oluyor.

TARİF EDİLEMEZ BİR DUYGU

Tavaf sırasında duygularını anlatan hacı adayı Ramazan Ölmez, Kabe'nin yanında bulunmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu belirterek, “Bu Allah'ın evi ve bizler Allah'ın misafiriyiz. Allah'ın ikramından faydalanıyor, bu ikramı kalbimizde hissediyoruz “ dedi. 71 yaşındaki Ayşe Bölükbaşı ise yaşına rağmen ibadetlerini yerine getirmeye çalıştığını söyleyerek, “Rabbime sığındık, geldik. İnşallah buradan tertemiz çıkıp gideceğiz” diye konuştu.

Türk hacı kafilelerinin vakfe için Arafat’a intikali, 9 Ağustos Cuma günü yapılacak. İntikallerin arife gününden bir gün önce, akşam saatlerinde tamamlanması planlanıyor.