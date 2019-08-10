En güzel Kurban Bayramı kutlama mesajları! Resimli bayram mesajları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Kurban Bayramı bu gece 00:00 itibari ile başlamış olacak. Sabah bayram namazı için erken kalkılacak. Kurban kesim ibadetinin de yerine getirilmesi ile akraba ziyaretlerine başlanacak. Sevdiklerinin bayramını tebrik etmek isteyen kimseler, en güzel resimli bayram mesajlarını araştıyor. Vatandaşlar internet üzerinde yaptıkları aramaların ardından en çok beğendikleri resimli bayram mesajlarını cep telefonlarına kaydediyor. Akabinde bu resimli tebrikleri mesaj veya mail yolu ile mümin dostlarına gönderiyor. İnsanlar dini bayramlar birbirlerine iyi temennilerde bulunuyor. Büyüklerin hatırlandığı, küçüklerin bir araya gelerek hoş vakit geçirdikleri bu özel dini günde yan yana gelemeyen vatandaşlar ise telefonla iletişime geçerek kurban bayramını tebrik ediyorlar. Aynı zamanda resimli tebrik mesajları da göndermek istiyorlar. Biz de sizler için en güzel Kurban Bayramı kutlama mesajlarını derledik.

EN GÜZEL KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Bayram tüm insanlığa hayırlı olsun!

Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah’a sonsuz şükürler olsun Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Bayramınız Kutlu olsun..

Bir Kurban Bayramı daha geldi. Bu bayramın öncelikle milletimize, İslam alemine ve de insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan diliyoruz.



Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle...



Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Bir bayram gülüşü savur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin öyle içten samimi, gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi Bayramlar.



Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir Kurban bayramı dileriz. Hayırlı Bayramlar…

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz.

Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun.. Kurban Bayramınız mübarek olsun.