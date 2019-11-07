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07 Kasım 2019 Perşembe 15:07:06 | Son Güncelleme: 07 Kasım 2019 Perşembe 15:08:50

En güzel Kandil simidi tarifi sizlerle: Kandil simidi nasıl yapılır?

Kandil simidi nasıl yapılır? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Hz. Muhammed (S.a.v)'in doğduğu gün olan Mevlid kandilinde sevdiklerine kandil simidi dağıtmak isteyenler en güzel tarifi bulmak istiyor. Mevlid Kandili yarın idrak ediliyor. Kandilde evde kandil simidini yapmak isteyenler en güzel tarifi araştırıyor. Osmanlı geleneği olan 'kandil simidi' kandil günlerinin en sevilen ve vazgeçilmez lezzetlerinden biri oluyor. En güzel Kandil simidi tarifi haberimiz içerisinde yer alıyor..

En güzel Kandil simidi tarifi arama motorlarında yoğun olarak araştırılan konular arasında yerini aldı. Mevlid Kandili yarın idrak ediliyor. Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevi feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran geceler oluyor. 

Hz. Muhammed (S.a.v)'in doğduğu gün olan Mevlid kandilinde sevdiklerine kandil simidi dağıtmak isteyenler en güzel tarifi bulmak istiyor. Kandilde evde kandil simidini yapmak isteyenler en güzel tarifi araştırıyor. Osmanlı geleneği olan 'kandil simidi' kandil günlerinin en sevilen ve vazgeçilmez lezzetlerinden biri oluyor. En güzel Kandil simidi tarifi haberimizde yer alıyor.

EN GÜZEL KANDİL SİMİDİ TARİFİ

KANDİL SİMİDİ MALZEMEELRİ

125 gram margarin
2 tane yumurta (sarısı hamuru için, beyazı dışı için)
1 çay bardağı sıvı yağ
2 yemek kaşığı sirke
1 yemek kaşığı mahlep
1 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
1 paket kabartma tozu
3-4 su bardağı kadar un

HAZIRLANIŞI

Oda sıcağında bekletilen yumurtaların sarısını ve beyazını ayırarak kandil simidini hazırlamaya başlayın. Bir kabın içerisine 3-4 su bardağı kadar un dökün ve unun ortasına bir çukur açın. Margarin, yumurta sarısı ve diğer malzemeleri una açtığınız çukura ekleyin.

Malzemeleri ekledikten sonra unu yoğurmaya başlayın. Bir süre boyunca unu yoğurduktan sonra ele yapışmayan ve yumuşak bir hamur elde edeceksiniz. Hamur bu kıvamdayken azar azar un eklemesi yaparak yoğurmayı sürdürün.

Hazırladığınız hamurdan parçalar ayırın ve hamur parçalarını rulo haline getirerek küçük simitler şeklinde birleştirin. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve kandil simitlerini dizin. Ardından kandil simitlerinin üzerine yumurta sürün ve susam ya da çörek otunu serpip önceden 190-200 derece arası ısıtılmış fırına yerleştirin. Simitler pişince servise hazır hale getirin.

ÜZERİ İÇİN

2 yumurta akı

Susam (ya da çörek otu)

KANDİL SİMİDİ PÜF NOKTALARI

Susamı ve çörek otunu ayrı ayrı düz tabaklara koyup yayın. Unu, mahlep ve kabartma tozunu derin bir kabın içerisine koyup karıştırın. Oda sıcaklığındaki yumuşak margarini bir kaba koyup tel çırpıcı yardımıyla karıştırarak pürüzsüz bir hale getirin. Yoğurt, yumurta sarısını, tuzu ve şekeri yağın olduğu kaba ekleyip karıştırın. Un mahlep ve kabartma tozunu da bu karışıma ekleyip yoğurun.

Karışım kulak memesinden biraz daha sert bir hale gelince ceviz büyüklüğünde bezeler kopartarak elinizle yuvarlayalın. Kurşun kalemden biraz daha kalın olacak biçimde uzun hamurlar yapın. Hazırladığınız bu ince uzun hamurların iki ucunu birleştirerek halka yapın. Uçlarını birleştirdiğiniz kandil simitlerinin iki tarafını da ilk önce yumurta akına, ardından susam ve/veya çörek otuna batırın ve margarinle yağladıktan sonra un serpip silkelediğiniz tepsiye dizin.

Hazırladığımız kandil simitlerini önceden ısıtılmış 190 derece fırında 15 ile 17 dakika civarında kızarana kadar pişirin. Kandil simitlerinin dağılmamasını sağlamak için; tepsiyi fırından çıkarıp soğumaya bırakın.

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