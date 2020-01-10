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10 Ocak 2020 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Ocak 2020 Perşembe 22:36:01

En güzel 63 dakika!

Bodrum Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı projeyle, öğrenciler ve veliler haftada bir gün evlerindeki televizyonları kapatıp, cep telefonlarını sessize alarak 63 dakika boyunca kitap okuyor.

HER SALI 19.20 İLA 20.23 ARASINDA 

'Cumhuriyet Okumaları' adı verilen proje, her salı günü saat 19.20 ila 20.23 arasında gerçekleştiriliyor. 63 dakikalık sürenin belirlenmesinde, TBMM'nin açılış yılı olan 1920 ve cumhuriyetin 100’üncü yılı olan 2023 dikkate alındı. Projenin daha geniş kitleler tarafından uygulanması için Muğla Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, şube müdürleri ve öğretmenler, kitap okuma etkinliği düzenlenen evlere sürpriz ziyaretlerde bulunuyor. 

ÇOCUKLAR ÜZERİNDE KALICI ETKİ

Protokol üyeleri, veliler ve öğrencilerle birlikte teknolojiden uzak 63 dakika boyunca kitap okuyor. Pervin Töre "Çocuklar üzerinde en kalıcı etki, akran öğreticiliğidir. Ailelerin samimi bir ortamda bir arada bulunması ve örnek davranışlarla model oluşturmaları, eğitimcilerin de buna eşlik etmesi mükemmel bir çalışma" dedi. Ortaokul 6'ncı sınıf öğrencisi Alyanaz Filiz de "Teknolojiden uzak, ailelerimizle birlikte kitap okumak çok güzel" diye konuştu. 

SANATÇILARDAN DESTEK

Şarkıcı Bengü ile oyuncu Özge Özpirinçci gibi birçok sanatçı, sosyal medyadan paylaştıkları videolarla 'Cumhuriyet Okumaları' projesine destek verdi.

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