  • Bist 100
    98736
  • Dolar
    5,7132
  • Euro
    6,3769
  • Altın
    277,0460
İstanbul
17 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Başkent Akademi'yi 6-0 yenerek turladı Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Başkent Akademi'yi 6-0 yenerek turladı
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık itfaiye için aldırdığı lüks arazi aracını makam aracına çevirdi Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık itfaiye için aldırdığı lüks arazi aracını makam aracına çevirdi
MSB muvazzaf astsubay sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB muvazzaf astsubay sonuçları sayfası MSB muvazzaf astsubay sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB muvazzaf astsubay sonuçları sayfası
Emniyette sustu, adliyede itiraf etti: 15 gündür öldürmeyi düşünüyordum Emniyette sustu, adliyede itiraf etti: 15 gündür öldürmeyi düşünüyordum
Faruk Bildirici'nin RTÜK üyeliği düşürüldü! Faruk Bildirici'nin RTÜK üyeliği düşürüldü!
Fatih Terim, futbolcularla özel görüştü: Bizim için lig yeni başlıyor Fatih Terim, futbolcularla özel görüştü: Bizim için lig yeni başlıyor
Dışişleri Bakanlığı'dan Fransa'ya 'Barış Pınarı' tepkisi Dışişleri Bakanlığı'dan Fransa'ya 'Barış Pınarı' tepkisi
Brezilya'da bir takımla anlaşan Mariano'dan Galatasaray yönetimine: Alacaklarımı verin gideyim Brezilya'da bir takımla anlaşan Mariano'dan Galatasaray yönetimine: Alacaklarımı verin gideyim
NATO'dan, Rusya'nın Kırım'daki askeri faaliyetlerine kınama NATO'dan, Rusya'nın Kırım'daki askeri faaliyetlerine kınama
Avdagiç: Daha çok yatırım, üretim ve istihdam demek Avdagiç: Daha çok yatırım, üretim ve istihdam demek
Türkiye, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na güvenlik desteği verecek Türkiye, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na güvenlik desteği verecek
Konyaspor'dan bir Aykut Kocaman açıklaması daha: Hocamızın yanındayız Konyaspor'dan bir Aykut Kocaman açıklaması daha: Hocamızın yanındayız
1 Kasım Dünya Aşk Günü nedir? 1 Kasım Dünya Aşk Günü sözleri, Kasım ayı ile ilgili sözler sizlerle 1 Kasım Dünya Aşk Günü nedir? 1 Kasım Dünya Aşk Günü sözleri, Kasım ayı ile ilgili sözler sizlerle
Akar: Rejim ordusuna mensup olduğu anlaşılan 18 kişinin Ruslara teslim edilmesi konusu şu anda Ruslarla görüşülüyor Akar: Rejim ordusuna mensup olduğu anlaşılan 18 kişinin Ruslara teslim edilmesi konusu şu anda Ruslarla görüşülüyor
Sarunas Jasikevicius: EuroLeague'in en büyük şampiyonluk adayı Fenerbahçe Beko Sarunas Jasikevicius: EuroLeague'in en büyük şampiyonluk adayı Fenerbahçe Beko
ABD'nin skandal tasarılarına TBMM Başkanı Şentop'tan tepki ABD'nin skandal tasarılarına TBMM Başkanı Şentop'tan tepki
Elini kıyma makinesine kaptıran talihsiz çocuk Elini kıyma makinesine kaptıran talihsiz çocuk
MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulunda arbede çıktı, yumruklar konuştu MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulunda arbede çıktı, yumruklar konuştu
Cammu Keşmir ikiye bölündü Cammu Keşmir ikiye bölündü
Mesut Özil, Liverpool karşısında oynadığı futbolla göz doldurdu Mesut Özil, Liverpool karşısında oynadığı futbolla göz doldurdu
MEB Kasım ayı tatili ne zaman? Kasım ara tatili ne zaman başlıyor? MEB Kasım ayı tatili ne zaman? Kasım ara tatili ne zaman başlıyor?
İdlib'e yoğun hava saldırılarında 5 sivil hayatını kaybetti İdlib'e yoğun hava saldırılarında 5 sivil hayatını kaybetti
Türk ekonomisinde 'Değişim Başlıyor' Türk ekonomisinde 'Değişim Başlıyor'
Babel, taraftarları çıldırtan görüntüleri tiye aldı: Dansözleri bekliyoruz Babel, taraftarları çıldırtan görüntüleri tiye aldı: Dansözleri bekliyoruz

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

31 Ekim 2019 Perşembe 15:52:28 | Son Güncelleme: 31 Ekim 2019 Perşembe 15:56:59

Emniyette sustu, adliyede itiraf etti: 15 gündür öldürmeyi düşünüyordum

Kocaeli’de 6 ay önce boşandığı eski eşi Ayşe Acar’ı doğalgaz aboneliği işlemi yaptırdığı sırada silahla vurarak öldüren ve emniyette susma hakkını kullanan Kerem T.’nin ifadesine Habertürk ulaştı. Kerem T., eski eşini 15 gün boyunca öldürmeyi planladığını söyledi.

Olay, 16 Ekim günü Kocaeli’nin İzmit İlçesinde yaşandı. 6 ay önce boşanan Ayşe Acar (36),kendisini takip eden eski kocası Kerem T. (44) tarafından silahla vurularak öldürüldü. Kerem T. takip ettiği eski eşi Ayşe Acar'a Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karaca Sokak'taki doğalgaz aboneliği yapan müşteri hizmetleri merkezinde işlem yaptırdığı sırada ateş etti. Olay yerinden kaçmak isteyen Kerem T., müşteri hizmetleri merkezinde çalışan güvenlik görevlisi tarafından yakalandı.

EMNİYETTE SUSMA HAKKINI KULLANDI

Şüpheli, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Kerem T. susma hakkını kullanarak eski eşini neden öldürdüğünü söylemedi. Yapılan incelemelerde Acar'ın bir hafta önce polis merkezine giderek şikâyetçi olmasının ardından Kerem T. hakkında uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAVCILIK İFADESİNE HABERTÜRK ULAŞTI

Asayiş Şube Müdürlüğünde susma hakkını kullanan Kerem T., savcılıkta ifade verdi. Edinilen bilgilere göre Kerem T. ifadesinde nisan ayında eski eşiyle anlaşmalı olarak boşandıklarını, eski eşinin bir süre önce trafik kazası geçirdiğini, trafik kazası nedeniyle hastanede refakatçi kaldığını, eski eşinin dayısının kızının evlilikleri süresince Ayşe Acar’ın başka erkeklerle görüştüğünü söylediğini ve bu durumun gerçek olduğunu düşündüğünü söyledi.

“15 GÜNDÜR ÖLDÜRMEYİ DÜŞÜNÜYORDUM”

Bu anlatılan olayların yaklaşık bir ay önce olduğunu, olay gününden 15 gün önce eşini öldürme düşüncesinin aklında olduğunu, bu 15 günlük süre içerisinde karar veremediğini, olay günü doğalgaz abonelik devir işlemleri için kendisinin de bulunması gerektiğini, silahını sürekli üzerinde taşıdığını ve bir anda karar vererek Ayşe Acar’ı öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

ÜZERİNDEN İNTİHAR MEKTUBU ÇIKTI

Olay günü Kerem T.’nin üzerinden bir de intihar mektubu çıktığı öğrenildi. Kerem T.’nin ağustos ayında intihara teşebbüs ettiği ancak başarılı olmadığı belirtildi. Kerem T., olayda kullandığı silahı birkaç ay önce yerde bulduğunu ve heves ettiği için sürekli üzerinde taşıdığını belirttiği öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülüyor.

(Habertürk)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ