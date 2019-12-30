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30 Aralık 2019 Pazartesi 10:51:20 | Son Güncelleme: 30 Aralık 2019 Pazartesi 10:55:44

Emniyet müdüründen kadına şiddetin önlenmesi için erkeklere yönelik mektup

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla erkeklere yönelik yazdığı mektup sokak ve caddelerde dağıtıldı. Kendisinin de iki kız babası olduğunu ifade eden Karatosun, "Konuşarak her zorluğun aşılacağına inanıyorum. Dünyada kadına şiddet kadar kötü bir davranış yok. Canice, aşağılıkça bir davranıştır. Herkes kadına insan olduğu için saygı göstermeli.

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın kadına şiddetin önlenmesi için erkeklere yönelik yazdığı mektup polis ekiplerince cadde ve sokaklarda dağıtıldı.

Kendisinin de iki kız babası olduğunu ifade eden Karatosun, "Konuşarak her zorluğun aşılacağına inanıyorum. Dünyada kadına şiddet kadar kötü bir davranış yok. Canice, aşağılıkça bir davranıştır. Herkes kadına insan olduğu için saygı göstermeli. Emniyet müdürlüğü çok güzel bir çalışma yapmış, güzel bir davranış." dedi.

Aktaş'ın yazdığı mektupta şu ifadeler yer alıyor:

"Bizlere emek vererek bu günlere getiren annelerimiz, ablalarımız, kız kardeşlerimiz ve eşlerimizin değeri her zaman bilinmelidir. Kadına şiddet bir hak ihlalidir ve boyutu ne olursa olsun ciddiyetle ele alınmalıdır. Hiçbir kadın fikirlerini özgürce ifade etti diye hor görülemez. Her alanda başarılı olan kadınlarımıza hak ettikleri değerin verilmesi gerekir. Şiddet hiçbir zorluğu kolaylaştırmaz bilakis daha da zorlaştırır.

"GÜÇLÜ OLMAK GÜÇ GÖSTERGESİNDE BULUNMAK DEĞİLDİR"

Unutmayın, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Maddesi hükümleri gereğince, şiddet uygulayan kişi hakkında alınan tedbirler bulunmaktadır. Bu tedbirler doğrultusunda kadınlarımız korunmaktadır. Tedbir kararının ihlal edilmesi halinde Cumhuriyet Savcısının talimatı ile Aile Mahkemesince hakkınızda duruşma yapılmaksızın zorlama hapsine karar verilebilir. Güçlü olmak güç gösterisinde bulunmak değildir, aksine güçsüz olduğunuzun kanıtıdır. Sizlerden, eğitiminiz ne olursa olsun, konumunuz ne olursa olsun kadınımıza her alanda destek olmanızı temenni eder, güçlü bir toplum olmamız için kadınımıza değer vermenizi dilerim."

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