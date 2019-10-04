Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Yakalandılar

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesindeki metruk bir binada sansasyonel eylem yapmak amacıyla bomba hazırlandığı tespit edildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince metruk binaya düzenlenen operasyonda, eylem hazırlığındaki 2 örgüt mensubu yakalandı.

Binada yapılan aramada, patlayıcı maddeler ele geçirildi.

AA