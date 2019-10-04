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04 Ekim 2019 Cuma 18:42:37 | Son Güncelleme: 04 Ekim 2019 Cuma 19:07:25

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Yakalandılar

Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 2 teröristin yakalandığı, operasyonda patlayıcı maddelerin ele geçirildiği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesindeki metruk bir binada sansasyonel eylem yapmak amacıyla bomba hazırlandığı tespit edildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince metruk binaya düzenlenen operasyonda, eylem hazırlığındaki 2 örgüt mensubu yakalandı.

Binada yapılan aramada, patlayıcı maddeler ele geçirildi.

AA

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