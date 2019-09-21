21 Eylül 2019 Cumartesi 08:56:02 | Son Güncelleme: 21 Eylül 2019 Cumartesi 08:56:54
Eminönü'nde otelde yangın
İstanbul Eminönü'nde 4 katlı bir otelde sabah saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Yangın, Hocapaşa Mahallesi Hüdavendigar Caddesi üzerindeki 4 katlı bir otelin mutfak bölümünde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Otel müşterileri tahliye edilirken itfaiye araçları nedeniyle tramvay seferleri bir süre yapılamadı.
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