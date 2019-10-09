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09 Ekim 2019 Çarşamba 10:09:27 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 10:18:22

Emine Bulut'un katil zanlısı hakim karşısında

Emine Bulut cinayetinde son dakika gelişmesi: Kırıkkale'de 10 yaşındaki kızının yanında eski eşi Emine Bulut'u bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'ın (43) duruşması Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.

Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai V. ilk kez hakim karşısına çıktı.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan olayın faili tutuklu sanık Fedai V. (43) ile maktul Emine Bulut'un kızı, ailesi ve çok sayıda avukatı katıldı.

Polis, duruşma nedeniyle adliye önünde ve içinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Duruşmayı takip etmek için çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi çok sayıda kadın, adliye önünde bekliyor.

Çok sayıda basın mensubu da duruşmayı takip ediyor.

OLAY

Kırıkkale'de 18 Ağustos'ta eski eşi Fedai V. tarafından bir lokantada 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklanan Emine Bulut, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Kaçan Fedai V, Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

OLAYIN GÖRÜNTÜSÜ İNFİAL YARATTI

Daha sonra olay anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanması infial yaratmış, siyasetçiler, sanatçılar ve kadın sivil toplum örgütleri başta olmak üzere toplumun tüm kesimleri olaya tepki göstermiş, 81 ilde, basın açıklamaları ve protestolar gerçekleştirilmişti.

ÇOCUĞA DEVLET BAKIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı, Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızına öğrenim hayatı boyunca eğitim yardımı ile sosyal ve psikolojik destek verileceğini belirtmiş, Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızına yapılan yardımların korunması ve güvence altına alınması amacıyla esas hakkında bir hüküm verilinceye kadar Enver Kılıç, yönetim kayyumu olarak atanmıştı.

Emine Bulut'un öldürülmesinin ardından Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma süreci etkin ve hızlı şekilde tamamlanarak 5 gün sonra iddianame hazırlanmıştı.

Sanık Fedai V. hakkında "canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, aynı gün Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

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