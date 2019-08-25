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25 Ağustos 2019 Pazar 12:12:04 | Son Güncelleme: 25 Ağustos 2019 Pazar 12:26:02

Emine Bulut'un annesi çekim yapanlara ve orada bulunanlara böyle isyan etti: Hiç mi Müslüman yokmuş karşısında

Kırıkkale'de eski kocası tarafından 10 yaşındaki çocuğunun yanında vahşice katledilen Emine Bulut'un annesi Fadime Bulut, '10 yaşındaki çocuk; bunlar çekim yapıyor anneanne diyor. Onlar çekim yapıyor, ben ambulans çağırın diyorum' dedi. Çevrede bulunanlara da sert tepki gösteren acılı anne 'Hiç mi Müslüman yokmuş orada, birisi kafasına birşey fırlatamamış mı' ifadelerini kullandı.

Olay anını anlatırken gözyaşlarına boğulan anne Fadime Bulut, "Bu çekimi yapıyor, eli tutuyor da o çocuk orada çırpınırken nasıl oluyor da o çocuğu oradan kurtaramıyor. Oradakiler hiçbir şey alıp atmadı kafasına. Benim 4 çocuğum var, onlar oraya girerdi. Onlarında anası, babası ailesi var. Yazıklar olsun onlara. Issız yer olsaydı tamam da en kalabalık yer. Kadınlar böyle kesilip kesilip de atılmasın. Oradaki mahkumlar da gerekeni yapar inşallah. Bir babalık duygusu yaşamış 10 sene sonra da nasıl gelmiş de annesini böyle etmiş. Ambulans arayın diyor 10 yaşındaki çocuk. Bunlar çekim yapıyor. Anneanne diyor 'onlar çekim yapıyor' diyor. Ben diyorum ambulans arayın. Bekir'in telefon eline geçmiş teyzesini aramış" dedi.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Emine Bulut'un acılı ailesine ziyaret ederek taziyelerini iletti. Can, gerçekleştirdiği ziyarette anne-baba ve kardeşlerine baş sağlığı diledi.

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