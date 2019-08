Emine Bulut'un acımasızca katledilmesi ünlü isimleri de yasa boğdu: Allah'ım kötü insanları cehennemden önce burada yak!

İşte ünlü isimlerin sosyal medyada Emine Bulut cinayetine ilişkin mesajları:

Hadise Açıkgöz: Benim söyleyecek sözlerim tükendi. Bu sapık katillerin en ağır cezayı almasını İS-Tİ-YO-RUM!

Ece Erken: Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Allah onları,ancak gözlerin dehşetle bakakalacağı bir güne erteliyor. #eminebulut

Demet Akalın: Nasıl bakabildiniz videoya ben bakamadım. Hafızamdan çıkmaz .. Allah kötü insanları cehennemden önce burda yak! Rabbbim nasıl bi sabır verecek o cocuğa

Yonca Lodi: Kocaman bir ah oldu günaydın!

Zara: Anne olarak, kadın olarak, insan olarak aklımı kaçıracaktım izleyince... Allah'ım sen büyüksün..

Deniz Satar: Darmadağın oldum. Kendime bir an gelemedim. Duygumun da öfkemin de tarifi yok. Ah canım kız çocuğu... #EmineBulut

Celil Nalçakan: 4 yıl önce boşandığı eski eşi tarafından, 10 yaşındaki kızının gözleri önünde boğazından bıçaklanarak öldürüldü.

Cenk Eren: Ben idam cezasına karşıyım bu mahlukatı da asmayalım bunu iki metrekaralik hücreye koyup her gün ama her gün etlerini cımbızla yolsunlar her gün yalvarsın yapmayın diye

Oğuzhan Koç: Çok üzgünüm..Bu vahşete sessiz kalmamalıyız!!! kadın cinayetlerinin faillerinin en ağır cezalarla yargılanmasını ve şiddetin her halinin artık son bulmasını diliyoruz!

İbrahim Büyükak: "Yaşanan bu vahşete sessiz kalmıyoruz! Bu pislik en ağır cezayı alana kadar susmayacağız!"