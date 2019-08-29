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29 Ağustos 2019 Perşembe 18:14:44 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 18:40:11

Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızına kayyum olarak atanan avukat açıkladı

Kırıkkale'de eski eşi F.V. tarafından öldürülen Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızına yapılan yardımların korunması ve güvence altına alınması amacıyla kayyum olarak atanan Enver Kılıç, esas hakkında bir hüküm verilinceye kadar, tedbiren yönetim kayyumu olarak atandığını bildirdi.

Kılıç, yaptığı açıklamada, 18 Ağustos'ta Kırıkkale'de gerçekleşen Emine Bulut cinayetinin kamuoyu tarafından şiddetle telin edildiğini hatırlattı.

Diğer yandan da söz konusu olayın adli merciler tarafından tüm yönleriyle soruşturulduğunu ve kovuşturulduğunu belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Olay sonrası mağdur durumuna düşen Emine Bulut'un kızı F.B.V. hakkında Kırıkkale 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 29.08.2019 tarih ve 2019/886 esas sayılı kayyum tayini davasında F.B.V. adına gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak nakdi yardımların amacına uygun olarak sevk ve idaresini temin için esas hakkında bir hüküm verilinceye kadar tedbiren yönetim kayyumu olarak atanmış bulunmaktayım."

Kılıç, mağdur F.B.V'ye yapılacak her türlü nakdi yardımın mahkemenin ara kararı gereği, Kırıkkale Vakıfbank Şubesinde açılan IBAN TR97 0001 5001 5800 7309 2156 25 nolu yardım hesabında toplanacağını aktardı.

Yardımsever vatandaşların halisane niyetlerle yapacağı yardımların hak sahibi ve yetkili mercilerin denetimine, takibine açık şekilde, mevzuata, hak sahibinin menfaatine ve mahkeme karalarına uygun şekilde yapılacağını vurgulayan Kılıç, bu durumun kamuoyuna tarafından bilinmesini isteğini kaydetti.

F.V. (43), 18 Ağustos Pazar günü Menderes Caddesi'ndeki bir lokantada eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kız çocuğunun gözü önünde boğazından bıçaklamıştı. Emine Bulut, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, kaçan F.V, Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince yakalanmıştı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının, cinayet zanlısı F.V. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame, Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

F.V. tutuklu bulunduğu Kırıkkale F Tipi Ceza İnfaz Kurumundan Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledilmişti.

(AA)

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