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28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:12:13 | Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:05:26

Emine Bulut'u öldüren eski koca, 9 Ekim'de hakim karşısına çıkacak!

Kırıkkale’de, eski eşi Emine Bulut'u (38) 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklayarak öldüren Fedai Varan (43) 9 Ekim'de Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 100 avukatın davaya müdahil olmak için başvuru yaptığı, Varan'ı savunması için CMK (Ceza Muhakemeleri Kanunu) gereğince görevlendirilen birçok avukatın görevi kabul etmediği öğrenildi.

Geçen 18 Ağustos'ta meydana gelen olayda Emine Bulut, Makine ve Kimya Endüstrisi'nde güvenlik görevlisi olan 6 yıl önce boşandığı Fedai Varan tarafından, kafede kızı F.B.B.'nin gözü önünde bıçaklandı. Emine Bulut, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, yaralı halde kafeden çıkarılırken 'ölmek istemiyorum' diye feryat ederken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan videosu, infiale yol açtı. Olayın ardından kaçan Fedai Varan, polis tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Fedai Varan hakkında jet hızıyla iddianame düzenlendi. Mahkemece kabul edilen iddianamede Varan hakkında, 'canavarca hisle tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

100 AVUKAT BAŞVURDU

Fedai Varan'ın, Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 9 Ekim'de yargılanmasına başlanacak. Bu arada Türkiye'nin çeşitli illerinde yaklaşık 100 avukatın davaya müdahil olmak için başvuru yaptığı öğrenildi. Ayrıca, emniyet ve savcılık aşamalarında CMK bürosundan kendisine tayin edilen avukatın görevi, sürecin tamamlanmasıyla sona erdi. Varan'ı mahkemede savunması için görevlendirilen Kırıkkale Barosu'na bağlı birçok avukatın ise görevi geri iade ettiği bildirildi.

Kırıkkale Barosu Başkanı Erol Çakır, "Kırıkkale Baromuza bağlı hiçbir avukat arkadaşımız, Fedai Varan'ın avukatlığını kabul etmedi. CMK tarafından görevlendirilen birçok avukat arkadaşımız da görevi geri iade etti. Kırıkkale Barosu olarak Emine Bulut'un bütün davalarında yanında olacağız" dedi.

MEKTUP YAZMIŞ

Ayrıca, önceki gün Kırıkkale F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan güvenlik nedeniyle Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilen Fedai Varan'ın, tutuklandıktan 1 gün sonra Kırıkkale'de cezaevi yönetimine mektup yazdığı ortaya çıktı. Varan, mektubunda "Kimsem yok, maddi durumum yok. Bu yüzden devletimin beni savunmasını istiyorum" dediği öğrenildi.

(DHA)

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