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26 Eylül 2019 Perşembe 01:15:02 | Son Güncelleme: 26 Eylül 2019 Perşembe 01:16:31

Emekliliğine 1 ay kala iş kazasında öldü

İzmir'in Konak ilçesinde, limanda puantör olarak çalışan Halil Keleş (53), TIR'ı çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Keleş'in emekliliğine bir ay kaldığı ileri sürüldü.

Olay, saat 19.00 sıralarında İzmir Limanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, limanda puantör olarak çalışan Halil Keleş, limanda yürüdüğü sırada, Aziz D. yönetimindeki TIR'ın çarpması sonucu yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, TIR'ın çarpması sonucu ağır yaralanan Keleş'e müdahalede bulundu. Yapılan müdahalelere rağmen Keleş, kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, TIR sürücüsü gözaltına alındı. Keleş'in cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Bu arada Halil Keleş'in emekliliğine bir ay kaldığı öğrenildi.

DHA

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