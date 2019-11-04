04 Kasım 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 03 Kasım 2019 Pazar 22:21:11
Emekli öğretmene tele-tuzak
Kahramanmaraş’ta, telefonda kendisini 'başkomiser’ olarak tanıtan ve Adınıza çıkarılan kartla teröristlere yardım ediliyor’ diyen dolandırıcıya inanan emekli öğretmen Aysel Karaokur (63) istenilen 150 bin lirayı bankadan çekti.
Parayı istenen yere bıraktıktan bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kadın, polise şikayette bulundu. Kurulan özel ekip, Ahmet T. (26) ile Kadim K. (31) isimli şüphelilerin M.A’nın otomobiliyle Şanlıurfa’ya gittiğini belirledi. Üç şüpheli, Akçakale kırsalında yakalandı. Aramada da 120 bin lira ele geçirildi. ‘Telefon dolandırıcılığı’ndan sabıkalı Ahmet T. ve Kadim K. tutuklandı, M.A. ise serbest bırakıldı.
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