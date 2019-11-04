Emekli öğretmene tele-tuzak

Parayı istenen yere bıraktıktan bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kadın, polise şikayette bulundu. Kurulan özel ekip, Ahmet T. (26) ile Kadim K. (31) isimli şüphelilerin M.A’nın otomobiliyle Şanlıurfa’ya gittiğini belirledi. Üç şüpheli, Akçakale kırsalında yakalandı. Aramada da 120 bin lira ele geçirildi. ‘Telefon dolandırıcılığı’ndan sabıkalı Ahmet T. ve Kadim K. tutuklandı, M.A. ise serbest bırakıldı.