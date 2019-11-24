Emekli başkomiser kızını uyurken öldürdü!
İstanbul Fatih'te, emekli başkomiser olduğu öğrenilen Kemal A., kızı Nihal A.'yı (40),çekyatta uyurken tabancayla başından vurarak öldürdü. Olayın ardından 155 polis imdatı arayan başkomiser, olay yerine gelen polise teslim oldu. Nihal A.'nın 10 yaşından bu yana bipolar bozukluk tedavisi gördüğü öğrenildi
İstanbul Fatih'teki Zeyrek Mahallesi Dülgeroğlu Sokak'ta bu sabah saat 10.45 sıralarında, iddiaya göre, kızıyla birlikte yaşayan emekli başkomiser Kemal A., henüz belirlenemeyen bir nedenle, çekyatta uyuyan kızı Nihal'i başından tabancayla vurdu. Daha sonra sokağa çıkan emekli başkomiser, 155 polis imdatı arayarak kendini ihbar etti.
SOL ŞAKAĞINDAN VURDU, KURTARILAMADI
DHA'daki habere göre ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Babası tarafından sol şakağından vurulan Nihal A. (40) ağır yaralı olarak ambulansla Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Nihal A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
KIZI PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORDU
Emekli başkomiser Kemal A., olay yerine gelen polis ekibine olayda kullandığı tabancayla birlikte teslim oldu. Babası tarafından uyurken öldürülen Nihal A.'nın 10 yaşından bu yana bipolar bozukluk tedavisi gördüğü, yaklaşık bir ay önce de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yattığı öğrenildi.
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