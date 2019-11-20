Emekli avcısı

Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa’da, çok sayıda yaşlının, ‘emekli maaşlarını yükseltebileceği’ vaadinde bulunan bir şüpheli tarafından dolandırıldığı şikayetleri üzerine çalışma başlatıldı.

ATM’LERDE TUZAĞA DÜŞÜRDÜ

Ekipler, şüphelinin özellikle bankamatiklerden para çeken yaşlı vatandaşlara yanaşarak, kendisini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) görevlisi olarak tanıttığını, “Maaşını yükseltiriz fakat usulen bankaya bir miktar para yatırmanız gerekiyor. Siz bana o parayı verin. Ben adınıza bankaya yatırayım” diyerek tuzağa düşürdüğünü belirledi. Aynı yöntemle 10 kişiyi mağdur eden ve toplamda 103 bin lira toplayarak haksız kazanç sağlayan şüphelinin, Erkan Y. (50) olduğu belirlendi. Erkan Y’nin Sinop’ta gerçekleşen bir dolandırıcılık suçundan da arandığı saptandı.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Soruşturma kapsamında kiralık araçla dolaştığı tespit edilen şüpheli, Bayrampaşa’da düzenlenen operasyonda yakalandı. Dolandırıcılıktan suç kaydı bulunan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.