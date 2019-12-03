Emekli avcısı tefecilere darbe

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Polis, bir dolandırıcılık çetesinin kredi ihtiyacı olan emeklileri, ticari faaliyet görünümünde tefecilikle dolandırdıklarını belirledi. Yaklaşık 1000 emeklinin çete kurbanı olduğu anlaşıldı.

SOSYAL MEDYADAN İLAN

İddiaya göre şebeke üyeleri, sosyal medya ve gazetelere ‘Emeklilere kredi', ‘Kolay kredi' diye ilan verdi. İlandaki numaraları arayanlar, şebekenin çağrı merkezlerine yönlendirildi. Görüşme yapan emekliler, İstanbul Beylikdüzü ve Şişli'deki ofislere getirildi. Kredi için fiyatı yüksek olan cep telefonu satışı yapıyormuş gibi fatura kesildi. Çetenin bu yöntemle 1.5 yıl içinde ayda 5 milyon liralık vurgun yaptığı tespit edildi.

SENET İMZALATILDI

Emeklilere, maaşlarının 12 katı kadar senet ve icra müdürlüklerinde “Maaşımın tamamı kesilebilir” diye taahhütname imzalatıldı. Teknik ve fiziki takibin ardından 13 ilde operasyon düzenlendi, 85 şüpheli gözaltına alındı.