Emekçiler nöbette

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kimsenin işten çıkarılmayacağına dair ‘namus sözü’ hiçe sayan ve kendi verdiği sözlerini de unutan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun göreve gelir gelmez başladığı işçi kıyımıyla binlerce emekçi mağdur oldu.

SAYILARI HER GÜN ARTIYOR

İSPARK, İstanbul Güvenlik, İSPER, Boğaziçi, İSFALT, İSTAÇ, Medya AŞ ve BELTUR başta olmak üzere belediyeye bağlı 18 şirketten çıkarılan işçiler, İBB’nin Saraçhane’deki belediye binası önündeki oturma eylemi 8. gün geri kaldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İBB’nin Saraçhane’deki belediye binasının önünde işçilerle görüştü ve taleplerini dinledi.

YENİDEN DEĞERLENDİRİLSİN

Şenocak, “Bir çırpıda, bir mesajla beraber insanların geleceğine ipotek koyup kıyım yapamayız. Yapmamalılar. Onun için biz diyoruz ki verdiğiniz sözleri yerine getirin. CHP liderinin bir kez daha buradaki durumu görmesini, analiz etmesini istiyorum” dedi.