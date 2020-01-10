Elezağı'da 240 küçükbaş hayvan 'çiçek' hastalığı nedeniyle telef oldu: Köy karantina altında
Elazığ'da besicilik yapan Hüseyin Çakır'a 240 küçükbaş hayvan telef oldu. 'Çiçek' hastalığı nedeniyle köy 3 hafta karantina altına alındı
Merkeze bağlı Tohumlu Köyü'nde besicilik yapan ve 900 hayvanı bulunan Hüseyin Çakar’a ait küçükbaş hayvanlar art arda öldü. Kısa sürede 240 hayvanı telef olan Çakar, durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi. Köye gelen veteriner hekimler, hayvanlarda 'çiçek' hastalığı olduğunu tespit etti.
Bunun üzerine köy, 21 gün süreyle karantinaya alındı. Hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı. Telef olan hayvanlar ise ekipler tarafından kireçlenerek gömüldü.
(DHA)
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- Elezağı'da 240 küçükbaş hayvan 'çiçek' hastalığı nedeniyle telef oldu: Köy karantina altında
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