Elazığ'daki depremin yaraları sarılıyor

Elazığ'da cuma günü saat 20.55'te meydana gelen ve merkez üssü Sivrice ilçesi olan depremin ardından 5 gün geçti.

Türk Kızılayı Elazığ'da depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için tüm ekipleri ve lojistik kapasitesini seferber etti. 287 afet uzmanı personel, 28 psikososyal destek ekibi ve 2000 gönüllüsüyle Kızılay, deprem bölgesindeki yardımlarına devam ediyor.

BAKANLARDAN AÇIKLAMA



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ Valiliğinde basın toplantısı düzenledi.

Zehra Zümrüt Selçuk, deprem haberinin alınmasıyla devlet ve millet olarak büyük bir dayanışma örneği içinde harekete geçildiğini belirterek, Elazığ ve Malatya'da 119 ekip ve 600'ü aşkın personel ile psikososyal destek hizmetlerini yürütmeye devam ettiklerini söyledi.

Aldıkları kararlar konusunda da bilgi veren Selçuk, şöyle dedi:

"Elazığ ve Malatya'da SGK pirim ödeme süresini 30 Nisan 2020'ye kadar uzattık. Ertelenen pirim borçlarını da 12'ye kadar faizsiz olarak taksitlendirme imkanı olacak. İşsizlik ödeneğini de öne çekerek 31 Ocak'ta ödemeye başlayacağız. Tüm genel sağlık sigortalılarımız ve bunların bakmakla yükümlü olduğu vatandaşlarımızın muayene, ilaç, optik, ortez ve protez, bütün diğer tıbbi malzemelerde katılım paylarını 30 Nisan 2020'ye kadar almayacağız. Dolayısıyla ihtiyaç duyulan reçeteli ilaçlarda anlaşmalı eczanelerden diğer tıbbi malzemeler de anlaşmalı firmalardan ücretsiz temin edilebilecek."

Elazığ ve Malatya'da işsizlik ödeneği ödemelerini de öne çektiklerin aktaran Selçuk, "Bu ödemeleri de 31 Ocak'ta gerçekleştireceğiz. Gelecek haftaydı, bir hafta öne almış olduk. Bu süreçte gördük ki, ülkemizde gerçekleşen her türlü afete karşı daha önceki yıllara göre daha çok hazırlıklı, çok daha tedbirli bir durumdayız. Bakanlıklar, bütün kurumlar, sivil toplum kuruluşları, herkes çok hızlı bir şekilde koordine olarak, elinden geleni yapmaya uğraşıyor." dedi.

BAKAN KURUM YIKILACAK VE İNŞA EDİLECEK KONUT SAYISINI AÇIKLADI



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ ve Malatya'da bin kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarına hızla devam ettiklerini aktardı.

Kurum, "Elazığ merkez, Sivrice ve Maden ilçesinde 58 yıkık, 568 ağır, 531 orta hasarlı bina var. Bu binaların 118'i acil yıkılacak. Malatya'da, Battalgazi, Doğanyol, Kale, Pütürge ve Yeşilyurt'ta 430 yıkık, 4 bin 125 ağır hasarlı, 20 de acil yıkılacak binamız var." dedi.

Yıkım çalışmaları sürerken bir yandan da dönüşüm çalışmalarını başlattıklarını anlatan Kurum, Elazığ'da Mustafa Paşa ve Sürsürü mahallelerinde Bakanlık olarak kentsel dönüşüm projesi gerçekleştireceklerini, bu kapsamda iki irtibat bürosu açtıklarını söyledi.

KURUM ŞUNLARI KAYDETTİ:

"Yapılacak çalışmalarımızda vatandaşlarımızla istişare ederek, onların hiçbir şekilde mağdur edilmeyeceği bir kentsel dönüşüm sürecini yönetmek istiyoruz. Elazığ'da Mustafa Paşa'da 300, Sürsürü'de 200, Sivrice'de 350, Yemişlik'te 2 bin ve köylerimizde 1000 olmak üzere 3 bin 850 yeni konut yapacağımızı dün ifade etmiştik. Bunun dışında 400 rezerv konutumuz var. Onu da öncelikli hak sahibi vatandaşlarımıza vereceğiz."

Malatya'daki çalışmalar hakkında da bilgi veren Kurum, Malatya merkezde 500, Doğanyol'da 150, Kale’de 200 ve Pütürge'de 200 olmak üzere üç ilçemizde 550, Malatya geneli köy evleri ahırlı ve ahırsız olarak 1500, toplamda ise 2 bin 550 yeni konut yapacaklarını ifade etti.

Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Elazığ ve Malatya'da, depremden etkilenen bölgemizde yapacağımız kalıcı konutların sayısı şu an itibarıyla 6 bin 400. Konutlarımız, tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun." diye konuştu.

SOYLU: "DEPREMDEN ETKİLENEN BÖLGELERDE OKULLAR 10 ŞUBAT'TA AÇILACAK"



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından 1348 artçı yaşandığını söyledi.

İl merkezinde kar yağışının başladığını ifade eden Soylu, "Depremin olduğu dakikadan bu dakikaya kadar Elazığ'da ve Malatya'da huzuru bozan, kamu düzenini zorlayan hiçbir asayiş olayının olmadığını büyük bir memnuniyetle iletmek isterim." dedi.

Soylu, hem çöken hem de yıktırılan binalardaki hak sahiplerine ödemelerin başladığını, vatandaşların 24.00'e kadar açık tutulan bankalardan kendilerine verilen ödeme çeklerini tahsil edebileceklerini kaydetti.

Okulların açılmasına ilişkin Elazığ ve Malatya Valisi ile istişare de bulunduklarını dile getiren Soylu, şöyle konuştu:

"Sahanın durumunu görüyoruz. Bir taraftan evlerine giremeyen vatandaşlarımız var, ağır hasarlı evler var. Çocuklarımız bu depremden en çok etkilenenler. Sosyal destekler de gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Onların kitap ve giysileri evlerde kalmış. Hem öğretmenlerin gelişi hem de deprem sebebiyle il ve ilçelerini terk edip başka yerlerde konaklayan vatandaşlarımız var. Dışarıdan gelecek öğretmenlerimiz var."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile yaptıkları değerlendirmeyi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a arz ettiklerini vurgulayan Soylu, "Elazığ'ın tamamında, Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde okullar 10 Şubat'ta açılacak. Üniversitelerde de ara tatil var. Elazığ Fırat Üniversitesinde sınavlar ertelenmişti, 17 Şubat'ta açılacak. Onun için bu esnada herhangi bir ertelemeye gerek yok." ifadelerini kullandı.

Bakan Süleyman Soylu, Elazığ'ın genelinde 200'ün üzerinde okulda yapılan inceleme sonucunda 10 okulun yıkılmasına karar verildiğini işaret ederek, şunları kaydetti:

"Güven Hastanesinin sahibesi Nükhet Hanım, Kolin İnşaatın sahibi Celal Koloğlu, Final Okullarının sahibi İbrahim Taşel, Türk-İş Genel Başkanı Ergun Bey'den istirhamda bulunduk. Bunun yanı sıra Bahçeşehir Okulları, Konya TSO Başkanı her biri Türk-İş 16, diğerleri 24 derslikli ilk öğretim okulu olmak üzere okul yapma konusunda yaptığımız görüşmelerde sevinerek katkıda bulunmayı taahhüt ettiler. Bu da bizi mutlu etti. Saran Şirketler Gurubu Doğukent'te spor salonu yapma konusunda irade ortaya koydu. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bizim yapmamız gereken ilk etapta hemen yapılacak olan okulların yapılmasını sağlayabilmek ve eğitim-öğretime açmak."

Gelen bağışlara değinen Soylu, "Kızılaya 27,5 milyon lira, TV8'de 22,5 milyon liralık SMS toplanmıştı, 2 milyon 2250 bin kişi SMS gönderdi. Bu çok saygıdeğer bir şey. Toplam SMS 27 milyon 652 bin. Kızılaya 27,5 milyon lira, AFAD'a da 72 milyon liralık yani toplamda 100 milyon liralık bir nakit desteği oldu." dedi.

SAĞLIK BAKANI KOCA, DEPREM BÖLGESİNDEKİ SAĞLIK ÇALIŞMALARINI AKTARDI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremin ardından sağlık anlamında akut müdahale dönemini artık geride bırakarak, afet planlamasının ikinci evresine odaklanmaya çalıştıklarını söyledi.

Deprem dolaysıyla 1607 kişinin yaralı olarak başvurduğunu, bunlardan 1543'ünün taburcu olduğunu bildiren Koca, "Bu dönemde şu an hastanelerimizde yatarak tedavi edilen 7'si yoğun bakım olmak üzere 64 yaralımızı servislerimizde takip ediyoruz." diye konuştu.

Depremde enkaz altından çıkarılan 2,5 yaşındaki Yüsra Yıldız ve annesi ile binanın enkazından 17 saat sonra yaralı olarak kurtarılan Azize Çelik'in tedavilerine değinen Koca, "Yüsra bebeğimiz ve annesinin halen yoğun bakım şartlarında tedavisi devam ediyor. Genel durumları iyi. Birkaç gün içerisinde serviste takibe alınacak. Azize Çelik, dün itibariyle yoğun bakımdan servise alındı. Kendilerini ziyaret ettim. Genel durumu son derece iyi, bu anlamda ciddi bir sorunu yok." dedi.

Bütün ilçelerde mobil sağlık ekipleri oluşturduklarını anlatan Koca, şöyle devam etti:

"Taburcu etiğimiz hastalara da evde sağlık hizmetlerini vermeye devam ediyoruz. Şu an Elazığ'da 23, Malatya'da 19 ekiple evde sağlık hizmetini sürdürüyoruz. Elazığ'da bu ekip sayısını 30'a çıkarmayı planladık. Özellikle afetzedeler açısından bu dönemde psikososyal destek son derece önemli. Sahra ünitelerimizde yoğun olarak psikolojik travma korku ve kaygı şikayetleriyle karşılaşıyoruz."

Koca, afet durumlarında güvenli su, atık bertarafı ve haşere artışı gibi konuların yönetilmesinin önemli olduğunu, olası bir salgının, enfeksiyon artışının önüne geçmek için de planlama ve hazırlıklarımızı tamamladıklarını da söyledi.

BAKANLAR SOYLU VE KOCA, DEPREMZEDELER İÇİN GIDALARIN PAKETLENMESİNE YARDIM ETTİ



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Valilikte düzenlenen basın toplantısının ardından, yurdun dört bir yanından vatandaşlarca depremzedelere ulaştırılması için gönderilen yardım malzemelerinin depolandığı Elazığ Organize Sanayi Bölgesindeki merkezi ziyaret etti.

Merkezde görev yapan gönüllülerle sohbet eden Soylu ve Koca, depremden etkilenen vatandaşlar için hazırlanan gıda kolilerinin hazırlanması ve battaniyelerin istiflenmesine yardımcı oldu.

Daha sonra Yurtbaşı beldesine geçen Soylu ve Koca, sokakta ve toplu taşıma aracında vatandaşlarla görüştü, "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Soylu ve Koca, aynı beldede depremden etkilenen, Afet ve Acil Durum (AFAD) Başkanlığınca kurulan çadırda barınan bir aileyi de ziyaret etti. Buradan merkeze bağlı Hoş ve Sedeftepe köylerine geçen Soylu ve Koca, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Yeni Malatya Stadyumu'nda deprem kaynaklı soruna rastlanmadı

Yeni Malatyaspor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yaptığı tetkikler sonucu Yeni Malatya Stadyumu'nda herhangi bir "taşıyıcı kolon hasarı ve yıkılma" gibi deprem kaynaklı bir soruna rastlanmadığı belirtildi.

DEPREMZEDELER EVLERİNDEKİ EŞYALARI ÇIKARIRKEN PANİK YAŞADI



Mustafa Paşa Mahallesi Ömer Sanaç Sokağı'nda hasar gören binaya bazı depremzedeler eşyalarını almak için girdi. Bu sırada ses duyduklarını ve sarsıntı hissettiklerini belirten vatandaşlar yaşadıkları panik üzerine koşarak kaçmaya çalıştı.

Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekiplerince vatandaşlar güvenli şekilde binadan tahliye edildi. Çevresi bariyerle kapatılan binadan vatandaşlar uzaklaştırıldı.

BAKAN SOYLU'YA DEPREMZEDELER İÇİN BAĞIŞLANAN YÜZÜK TESLİM EDİLDİ



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya'nın Kadınhanı ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Fatma Yıldız'ın, eşinin 3 ay önce kendisine hediye ettiği ve depremzedelere ulaştırılması için verdiği yüzüğü Elazığ'da teslim aldı.

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Fatma Yıldız'ın, eşinin 3 ay önce kendisine hediye ettiği evlilik yüzüğünü, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırılması için ilçe belediye başkanı Mehmet Badem'e vermişti.

DEPREMDE HASAR GÖREN SİVRİCE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI YIKILIYOR



Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde hasar gören İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının yıkımına başlandı.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde 4 katlı İlçe Emniyet Müdürlüğü binası hasar gördü. Çökme tehlikesi nedeniyle iş makineleri tarafından binanın yıkımına başlandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, geçici olarak kurulan konteynerde hizmet veriyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeye okul yaptıracak iş insanlarına teşekkür etti.

CEDİ OSMAN'IN TAKIMI CAVALİERS'TAN ELAZIĞ VE MALATYA'YA DESTEK



Milli Basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers'in New Orleans Pelicans maçında, Elazığ'daki depreme farkındalık oluşturmak amacıyla salon panolarına "Elazığ dualarımız sizinle" ve potalara "Malatya" yazıldı.

Milli basketbolcu Cedi Osman sosyal medya hesabında, "Maç boyunca panolara "Elazığ dualarımız sizinle" ve potalara "Malatya" yazıp farkındalığımıza destek veren tüm Cleveland Cavaliers organizasyonuna kalpten teşekkürlerimle. Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum." mesajını paylaştı.

Cedi Osman'ın deprem sonrasında Twitter hesabından yaptığı, "Bu akşam oynayacağımız Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls maçında atılacak her 3 sayılık basket için Elazığ'daki depremin mağdurlarına 100 dolar bağışta bulunacağım. Haydi, atabildiğimiz kadar atıyoruz." paylaşımı kısa sürede karşılık bulmuştu. Daha sonra 100 doların 200 dolara yükseltildiği kampanyada Elazığ ve Malatya'da depremzedeler için 385 bin lira yardım toplanmıştı.

AA