24 Ocak 2020 Cuma 22:52:37 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 22:53:23
Elazığ'daki deprem Suriye’de de hissedildi
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem, Suriye’nin kuzeyinde de hissedildi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem, Suriye’nin kuzeyinde de hissedildi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki deprem, Suriye’nin kuzeyindeki İdlib, Azez, Bab, Cerablus, Çobanbey, Afrin ve Telebyad bölgelerinde hissedildi.
Söz konusu bölgelerde vatandaşlar, panik halinde sokağa çıkarken, can ve mal kaybı yaşanmadı.
AA
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