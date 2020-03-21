21 Mart 2020 Cumartesi 16:25:05 | Son Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 17:02:13
Elazığ'da yolcu treni raydan çıktı
Elazığ'ın Maden ilçesinde Güney Kurtalan Ekspresi'nin lokomotifi raydan çıktı.
Güney Kurtalan Ekspresi'nin lokomotifi, Tekevler köyü Özyürt mezrası yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle raydan çıktı.
Trende, 80 yolcu olduğu öğrenilirken, vagonlarının raylarda kalması sayesinde olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.
Olay yerine tedbir amaçlı güvenlik güçleri sevk edildi.
Yoldan çıkan lokomotif için ekiplerce çalışma başlatıldı.
AA
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