17 Şubat 2020 Pazartesi 14:56:02 | Son Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 15:04:09
Elazığ'da son dakika korkutan deprem! Büyüklüğü 4.2, merkez üssü Sivrice
Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice'de ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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- Elazığ'da son dakika korkutan deprem! Büyüklüğü 4.2, merkez üssü Sivrice
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