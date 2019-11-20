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20 Kasım 2019 Çarşamba 14:04:22 | Son Güncelleme: 20 Kasım 2019 Çarşamba 14:21:27

Elazığ'da okuma aşığı kadın, 38 yaşında 3'üncü üniversitesini okuyor

Elazığ'da 38 yaşındaki Habibe Oğuz, 2 üniversite bitirdikten sonra girdiği sınavla Fırat Üniversitesi Gazetecilik bölümünü kazanarak eğitim hayatına devam ederek okuma azmiyle dikkat çekiyor. Şu anda 2'nci sınıfta olan Oğuz, eğitimini tamamlayıp iyi bir akademisyen olmanın planını yapıyor.

38 yaşındaki Habibe Oğuz, okuma azmi ile üçüncü üniversitesini okuyor. İlk olarak Anadolu Üniversitesi Adalet bölümünü kazanıp, bitiren daha sonra Fırat Üniversitesi Sivrice Meslek Yüksek Okulu (MYO) Hayvansal ve Bitkisel Üretim bölümünü okudu. Eğitimine devam etmek isteyen Oğuz, geçtiğimiz yıl girdiği sınavda FÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü kazandı. Şu anda 2’nci sınıfta öğrenim gören Oğuz’un en büyük hedefi ise akademisyen olmak.

“Akademisyen olmayı hedefliyor ve bu doğrultuda ilerliyorum”

Eğitimin, yaşı olmadığını dikkat çeken Habibe Oğuz, “Daha önceden Adalet ve Hayvansal ve Bitkisel Üretim bölümlerini okudum. Gelişime açık bir insanım ve okumanın yaşı olmadığına inananlardanım. Eğitimin yaşı yoktur bunun için buradayım. Tabi ki de benden yaşça küçük insanlarla aynı ortamda olmanın getirmiş olduğu bazı zorluklar vardır. Zaman zaman ötekileştirmek gibi oluyor. Ancak pek umursamıyorum çünkü eğitimim için buradayım. Akademisyen olmayı hedefliyor ve bu doğrultuda ilerliyorum” dedi.

“Okumanın yaşı yoktur, okumak lazım”

Sınıf arkadaşlarına zaman zaman yardımcı olduğuna ve okumak isteyen kadınlara önerilerde bulunan Oğuz, “Yaşım büyük olduğu için arkadaşlarıma yardımcı oluyorum. Pek bir sıkıntı yaşamıyorum. Daha önce üniversite okuduğum ve deneyimim olduğu için sordukları sorularda yardımcı olmaya çalışıyorum. Kadınlara da önerim daha önce de belirttiğim gibi okumanın yaşı yoktur. Kadınların, okuyabildikleri kadar okumalarını isterim. Çünkü toplumumuzdaki sorunların temelinde eğitimsizlik gelir. Bunun önüne geçebilmek adına okumak lazım” diye konuştu.

“Bize hem ablalık hem de arkadaşlık yapıyor”

Habibe Oğuz’un okuma aşkının çok yüksek olduğuna değinen sınıf arkadaşlarından Olida Balıkçı ise, “Habibe abla, sınıf arkadaşım. Abla diyorum ama kendisi bize daha çok arkadaşça yaklaşıyor. Yaşı itibariyle bizden büyük ama çocuk ruhlu bir ablamız. Üçüncü bölümünü okuyor ve hala okuma hevesi var. Derslerde bizden daha başarılı ve daha çok çalışıyor. Yeri geldiğinde, bizlere yardımcı oluyor ve sınavlardan önce kendi notlarını da bizlerle paylaşıyor” şeklinde konuştu.

Oğuz’un kendilerine örnek olduğunu dile getiren Kağan İnal da, “Habibe Abla’nın okuma hırsı ve azmi hepimize örnek oluyor. Gerçekten okumanın yaşının olmadığını bizlere gösterdi. Hepimize çok güzel örnek oluyor. Habibe Abla’yı seviyoruz. Derslerde de gayet başarılı” ifadelerini kullandı.

İHA
 

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