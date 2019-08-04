04 Ağustos 2019 Pazar 15:47:37 | Son Güncelleme: 04 Ağustos 2019 Pazar 15:52:50
Elazığ'da Kurban Bayramı öncesi sahte para operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
Elazığ'da düzenlenen operasyonda piyasaya sahte para sürdükleri iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi piyasaya sahte para sürülmesini önlemek amacıyla çalışma başlattı.
Yapılan çalışmada kent merkezinde durumundan şüphelenilen 2 şüpheli üzerinde yapılan aramada sahte 5 adet 100 dolar ile 43 adet 100 lira ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
AA
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