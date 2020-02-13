13 Şubat 2020 Perşembe 20:49:27 | Son Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 20:50:43
Elazığ'da korkutan deprem!
Elazığ'da 3.6 Büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre saat 20:28'de Elazığ Sivrice'de 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi.
Depremin Derinliği 7.0 Km olarak bildirildi.
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