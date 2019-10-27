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27 Ekim 2019 Pazar 14:59:22 | Son Güncelleme: 27 Ekim 2019 Pazar 15:43:45

Elazığ'da kitap fuarını 3 günde 30 bin kişi ziyaret etti

Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Kitap Fuarı’na vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken 3 günde yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti. Fuara 3 Kasım'a kadar 100 binden fazla ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Kitap severler aynı zamanda panel ve söyleşilere katılma imkanı buluyor. Öte yandan askıda kitap projesi kapsamında fuar içerisine kitap havuzu kuruldu. Burada toplanan kitapların, başta köyler olmak üzere kitap eksiği bulunan okullara bağışlanacağı öğrenildi. Fuarda "Askıda kitap" projesi de uygulanıyor.

Geçtiğimiz cuma günü valilik önünde 2 bin 400 metre kare kapalı alanda açılan Elazığ Belediyesi 3. Kitap Fuarı 7'den 70'e kitap severler tarafından yoğun ilgi görüyor. 70'i ulusal bir çok yayın evinin katıldığı fuarda ziyaretçiler, hem aradıkları kitabı bulma şansını yakalıyor, hem de yazarlara kitaplarını imzalatıyor. İlk 3 günde yaklaşık 30 bin kişinin ziyaret ettiği ve büyük yoğunluğun olduğu fuarda, kitap severler aynı zamanda panel ve söyleşilere katılma imkanı buluyor. Öte yandan askıda kitap projesi kapsamında fuar içerisine kitap havuzu kuruldu. Burada toplanan kitapların, başta köyler olmak üzere kitap eksiği bulunan okullara bağışlanacağı öğrenildi.

"Askıda kitap" projesi de uygulanıyor

Fuara yoğun bir ilginin olduğuna belirten organizatörlerden Mustafa Batı, “ Kitap fuarımız kapılarını açtı. Çok yoğun bir ilgi var. Çok memnunuz. Buraya gelen yayınevleri ve yazarların hepsi memnun. Her şeyden önemlisi biz, ülkemiz ve şehrimiz adına memnunuz ve mutluyuz. İnsanların kitaba olan ilgisi, alakası ve yoğunluk bizi son derece mutlu etmeye yetiyor. Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla otobüslerle yaklaşık 35 bin öğrenciyi bu alana taşıyacağız. Amacımız bunu 100 bine tamamlamak. Bugün burada gördüğümüz manzaraya bakacak olursak bu rakamı geçeceğiz. Bu kitap fuarını Türkiye’deki tüm kitap fuarlarından ayıran bir özellik var. Bu fuarda ‘Askıda Kitap’ projesi var. Herkes Okusun Onlar da Okusun’ kampanyası adı altında fuarın hemen girişin kitap havuzu oluşturuldu. Bu havuza vatandaşlar kitap bağışı yapıyor. Burada kitap alıp ya da evinden fazla olan kitapları havuza atabiliyorlar. O havuzda toplanan kitaplar kırsal kesimde okuyan, kitap fuarına ve kitaba ulaşamayan çocuklar için tek tek kendi elimizle dağıtılacak” dedi.

Ziyaretçiler memnun

Kitabın toplumun gelişmesi ve bilgilenmesi noktasında ciddi manada temel taşlardan bir tanesi olduğuna dile getiren ziyaretçilerden Fatih Ülger, “Okuyan toplum, aynı zaman gelişen nesiller demektir. Bu kültür hem anne babadan hem de öğretmenlerden gelmekte. Ne kadar kitap o kadar eğitim. Burada da Kitap Fuarı’nın üçüncüsü düzenlenmekte hem de dışarıda kitaba aç insanlar için yardım kutuları oluşturulmuş. Bu da kitabın sadece bir nesle ait olamadığını, nesilden nesle aktarılan kavramlar olduğunun göstergesidir. Bu noktada Elazığ Belediyesi’ne teşekkür ediyor, bundan sonraki kitap fuarlarının daha gelişkin daha fazla yazarla dolu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Kitap fuarını gezdiğini ve çok beğendiğini dile getiren Mevlüde Taşkın ise, “ Bu tür fuarlarının tekrarlarının olmasını temenni ediyoruz. Bir katkımız olduysa ne mutlu bize. Belediye Başkanı’na çok teşekkür ediyoruz. Kitap fuarını gezerken de kitap havuzunu gördük. Biz de katkıda bulunmak istedik. İnşallah, bir faydamız olmuştur” diye konuştu.

11 yaşındaki Mahmut Çelik de, “ Bu hafta kitap fuarına geldim. Fuar çok güzel ve yoğunluk var. Çok fazla kitap çeşidi var ve istediğimiz her türlü kitabı bulabiliyoruz. Fuarın düzenlenmesi çok güzel. Buradaki atmosferde gezmek ve yazarlarla tanışmak daha eğlenceli. Kitap aldım ve daha bir sürü kitap alacağım. Paramı burada değerlendirmeyi düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

İHA

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