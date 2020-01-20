Elazığ'da kar nedeniyle 73 köye ulaşılamıyor

Elazığ'da etkili olan kar yağışı sonucu 73 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkez ve ilçelerde dün akşamdan itibaren etkisini gösteren kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar nedeniyle merkezde 15, Sivrice ilçesinde 15, Maden'de 25, Keban'da 9, Ağın'da 6 ve Baskil ilçesinde 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

AA