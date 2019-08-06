06 Ağustos 2019 Salı 18:54:40 | Son Güncelleme: 06 Ağustos 2019 Salı 18:57:44
Elazığ'da kamyonet ile taksi çarpıştı: 6 yaralı
Elazığ'da kamyonet ile taksinin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Murat İlitaş'ın kullandığı 23 ET 39 plakalı kamyonet, Elazığ-Baskil kara yolunun 10. kilometresinde, karşı yönden gelen Said Aydın idaresindeki 23 T 0347 plakalı taksiyle çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT