Elazığ'da göl manzaralı Hazarbaba Kayak Merkezi'nde sezon açıldı

Doğu Anadolu'da kış turizminin vazgeçilmez lokasyonları arasında yer alan kent merkezine 50 kilometre mesafede bulunan, bin 300 metrelik dikey ve 6 kilometrelik yatay pist alanına sahip merkeze hafta sonu dolayısıyla çevre il ve ilçeden çok sayıda kişi geldi.

Eğitmenler kayak öğrenmek isteyenlere kurs verirken, kaymayı bilmeyenlerin bazıları ise kızakla eğlenceli zaman geçirdi.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ İl Özel İdaresince işletilen kayak merkezinde halka en iyi hizmeti verebilmek için mevcut imkanları bu yıl daha da geliştirdiklerini belirtti.

"BÖYLE BİR KAYAK MERKEZİNİ DÜNYANIN BAŞKA BİR YERİNDE GÖRMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Yapılacak yeni düzenlemeler ile Hazarbaba Kayak Merkezi'nin turizmde hak ettiği değeri bulacağını vurgulayan Kaldırım, "Burası kayak merkezi olarak dünyanın en güzel kayak merkezlerinden birisi, çift göl manzaralı, önde Hazar Gölü arkada Keban Baraj Gölü var. Böyle bir kayak merkezi dünyanın başka bir yerinde görmek mümkün değil. Kar kalitesi ve sezon uzunluğu çok iyi." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ TURİZM DESTİNASYONLARINDAN OLACAK"

Hazar Gölü ve çevresinin mevcut turizm imkanları ile her yıl 2 milyonu aşkın ziyaretçi ağırladığını belirten Kaldırım, kayak merkezini geliştirmek için yurt dışındaki firmalarla temasa geçtiklerini kaydetti.

Vali Kaldırım, şöyle devam etti:

"Kayak sezonunu uzatma, snowpark oluşturma, konaklama gibi bu tür alanlarda ciddi bir fizibilite çalışma yapılacak. Burası yüksek irtifa kamp merkezi, onunda yapılmasıyla hem yazın hem kışı işleyen bir merkeze dönüşmüş olacak. Gölün etrafını yaz-kış doğa, sağlık ve alternatif turizme hitap edecek şekilde, su sporlarının yapıldığı, aynı zaman gölün bütünü ile değerlendirildiği proje çalışmalarımız devam ediyor. Jeotermal sondaj çalışmamız var, oda tamamlandığında burası gerçekten Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından olacak."

ZİYARETÇİLER MEMNUN

Sivaslı ziyaretçi Ferhat Türkdağ, ilk kez geldiği kayak merkezinin hem sunulan imkanları hem de muhteşem doğasıyla çok beğendiğini söyledi.

Hazarbaba Kayak Merkezi'ne herkesi karın ve manzaranın tadını çıkarmaya davet ettiğini aktaran Türkdağ, "Etraf çok eğlenceli ve cıvıl cıvıl. Duyduğuma göre geçen seneye göre daha fazla imkanlar varmış, pistler daha yeni ve fiyatları daha uygun olmuş. Burası çok güzel olmuş emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kayserili ziyaretçi Ömer Alptekin de burasının en az Erciyes Kayak Merkezi kadar güzel olduğunu belirterek, "Kayarken Hazar Gölü'nün muhteşem manzarasını da görüyorsunuz. Manzaraya diyecek hiçbir şey yok. Sadece fotoğraf çekmeye dahi gelinecek bir yer." ifadelerini kullandı.

AA