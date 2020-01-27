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27 Ocak 2020 Pazartesi 18:21:24 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 18:45:16

Elazığ'da 'evimiz yıkıldı' diyerek aklınca 'şaka' yapmıştı! Aldığı ceza belli oldu

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Kahramanmaraş'ta 110 itfaiye hattını arayarak 'evimiz yıkıldı' ihbarında bulunan, sonra da 'şaka' yaptığını söyleyen kişiye 235 lira cezai işlem uygulandı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, çevre illerin yanı sıra Kahramanmaraş'ta da hissedildi.

Depremden dakikalar sonra 112’yi arayıp 110’u bağlatan Hasan K. ‘Onikişubat ilçesi Orman Bölge Müdürlüğü bölgesinde evim yıkıldı’ diye ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri ihbarın asılsız olduğunu tespit etti.

İhbardan yaklaşık 15 dakika sonra 110’u arayan Hasan K. evinin yıkılmadığını ve şaka yaptığını söyledi.

Depremde asılsız ihbarda bulunan Hasan K. hakkında 235 lira idari para cezası uygulandı.

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