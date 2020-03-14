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14 Mart 2020 Cumartesi 14:15:25 | Son Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 14:20:35

Elazığ'da 7 dilenciye bin 309 TL para cezası kesildi

Elazığ'da polis ve zabıtanın yaptığı çalışma ile yakalanan 7 dilenciye bin 309 TL para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri cami önlerinde vatandaşların dini ve vicdani duygularını istismar eden dilencilere yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 7 dilenci yakalanarak Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapıldı. Dilencilik yapan şahıslara bin 309 TL para cezası uygulandığı bildirildi.

Dilencilere yönelik uygulamaların devam edeceği aktarıldı.

İHA

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