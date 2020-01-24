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24 Ocak 2020 Cuma 21:05:15 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 21:54:03

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem! Artçı depremler devam ediyor

Kandil Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Elazığ'nın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bakan Soylu; 'Depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 2 vatandaşımız yaralandı. İlçede ve köylerdeki binalarda ağır hasar var' açıklamasında bulundu. Depremin çevre illerde de hissedildiği belirtildi...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'ne göre merkezüssü Elazığ Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Elazığ ve çevre illerde de hissedildi. Elazığ'da 6.8'lik ilk depremin ardından, 5.4'lük ikinci bir sarsıntı daha meydana geldi...

Kandilli Rasathanesi, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'te meydana gelen depremin 6.5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinden edinilen bilgilere göre saat 20:55 sularında Elazığ Sivrice'de 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremin merkez üssünün Elazığ Sivrice'ye 10.4 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 6.8 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi.

ARTÇI DEPREMLER DEVAM EDİYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinden edinilen bilgilere göre Elazığ'da 6.8'lik ilk depremin ardından, 5.4'lük ikinci bir sarsıntı daha meydana geldi...

Hemen ardından 5.1'lik bir deprem daha yaşandı...

SAVUNMA BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Hem sivil hem askeri olarak, tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde. Şehir merkezlerimizde herhangi bir can kaybı olmadığı görülüyor. TSK yardıma her an hazır"

BAKAN SOYLU'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Elazığ Sivrice'de 6.8 büyüklüğünde gerçekleşen depremde, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bakan Soylu; 'Malatya'da 1 kişi hayatını kaybetti, 2 vatandaşımız yaralandı. İlçede ve köylerdeki binalarda ağır hasar var " açıklamasında bulundu.

KIZILAY BAŞKANI KEREM KINIK:

Kızılay Başkanı Kerem Kınık meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. Kınık yaptığı açıklamada, "Elazığ Sivrice depremini hisseden bölgeye yakın vatandaşlarımız eğer evlerinde hasar var ise evlerine girmesinler, eşyalarını vs almaya çalılmasınlar, Afad ve Valilikten gelecek uyarıları dikkatlice dinlesinler.Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY'DAN İLK AÇIKLAMA

Prof. Dr. Şükrü Ersoy şu açıklamalarda bulundu:

Biraz büyük bir deprem. Belki sizde de söylemiş olabilirim Elazığ çok kritik bir yer. Doğu Anadolu fayı çok kritik, gerilim çok yüksek. Bu deprem beklenebilen bir depremdi. Bu deprem önemli bir deprem, yer kabuğunu önemli miktarda kırmış olabilir. 50 - 60 km yer kabuğu kırılmış olabilir. Ciddi bir hasar vardır, inşallah ölümler fazla değildir.

GAZİANTEP VALİSİ DAVUT GÜL

Şu an can ve mal kaybı yok. Gaziantep'te her şey sakin. Bu süreci takip ediyoruz.

ELAZIĞ BARO BAŞKANI

Şehir merkezinde bir yıkım yok. Köylerden haber bekleniyor.


ELAZIĞ'DAKİ DEPREM ADANA, HATAY VE OSMANİYE'DE DE HİSSEDİLDİ

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem, Adana, Hatay ve Osmaniye'de de hissedildi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin kentte de hissedildiğini belirterek, "Allah'a şükür, Adana'da bir olumsuzluk yok. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." diye konuştu.

HATAY VE OSMANİYE'DE DE VATANDAŞLAR SOKAKLARA ÇIKTI

Depremin hissedildiği Hatay'da da vatandaşlar sokaklara çıktı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, kentte depremi hissettiklerini ifade ederek, "Ciddi bir sıkıntı yok. Kaymakamlardan ve yetkililerden de bilgi aldım. İlk belirlemelere göre bir olumsuzluk görünmüyor. Araştırmalarımız sürüyor." dedi.

Osmaniye'de hissedilen depremle ilgili açıklamada bulunan Vali Ömer Faruk Coşkun da "Depremi ilimizde hissettik. İlk incelemelerimizde, ilimiz genelinde herhangi bir sorun gözükmüyor. Ekiplerimiz özellikle kırsal kesimde incelemelerini sürdürüyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

AFAD BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından ekiplerin saha taramasına başladığını belirterek, "Yıkım var mı, enkaz altında kimse var mı, bunun araştırmasını yapıyorlar." dedi.

Güllüoğlu, NTV'ye yaptığı açıklamada, deprem bölgesiyle iletişimde bir sorun bulunmadığını ifade ederek, "Şu an için ekiplerimiz de bölgedeki belediye başkanlarımızla, valilerimizle, iletişimimiz devam ediyor. Ekiplerimiz saha taramasına başladılar. Yıkım var mı, enkaz altında kimse var mı, bunun araştırmasını yapıyorlar." diye konuştu.

Depremin geniş bir coğrafyada hissedildiğini belirten Güllüoğlu, "Sivrice ve civarındaki ilçelerde hissedildi. Şu an çalışmalarımız devam ediyor. Biz de yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

AA

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