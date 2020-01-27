27 Ocak 2020 Pazartesi 19:24:04 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 19:25:40
Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre saat 19.12'de Elazığ Sivrice'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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