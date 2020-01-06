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06 Ocak 2020 Pazartesi 10:07:36 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 10:41:09

Elazığ'da 34 kız öğrenci hastaneye kaldırıldı

Elazığ'da İzzet Paşa Kız Öğrenci Yurdunda kalan 34 üniversite öğrencisi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı, tedaviler sonrası 30'nun taburcu edildiği bildirildi

Elazığ'da bir yurtta kalan 34 üniversite öğrencisi rahatsızlanarak hastaneye kaldırılırken, yapılan müdahale sonrası 30'unun taburcu edildiği bildirildi. Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Çayda Çıra Mahallesi'nde bulunun İzzet Paşa Kız Öğrenci Yurdunda sabaha karşı bazı öğrenciler rahatsızlandı. Yurt yönetimi tarafından çağrılan ambulanslarla, 34 öğrenci kentteki hastanelere kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahale sonrasında öğrencilerden 30'u taburcu edildi. 4 öğrencinin müşahede altında bulunduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Öğrencilerin farklı farklı gıdalar alması nedeniyle, gıda zehirlenmesi şüphesinin olmadığı, enfeksiyon nedeniyle rahatsızlanma ihtimalinin bulunduğu aktarıldı.

İHA

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