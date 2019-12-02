Elazığ Keban'da, Fırat Nehri'ne uçan kamyonetin sürücüsü aranıyor

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 23 AT 269 plakalı kamyonet, Nimri köyü mevkisinde Fırat Nehri'ne devrildi.

Çevredeki balıkçıların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE, 112 Acil Servis ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler sevk edildi.

Arama çalışmaları kapsamında Keban Barajı Hidroelektrik Santrali'ndeki su seviyesinin düşürülmesi için tahliye yapılıyor.

Kamyonette sürücünün yanı sıra bir kişinin daha bulunduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

AA