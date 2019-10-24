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24 Ekim 2019 Perşembe 10:03:09 | Son Güncelleme: 24 Ekim 2019 Perşembe 10:07:02

Elazığ merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Elazığ merkezli 2 ilde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 6'sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapıldı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada uyuşturucu ticareti yapan suç örgütü tespit edildi. Bunun üzerine Elazığ ve Bingöl'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmada ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 8'si ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Operasyon kapsamında 25 kilo 940 gram kubar ve toz esrar, 10 adet sentetik hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 35 adet tabanca mermisi,1 adet uyuşturucu içme aparatı, 7 adet cep telefonu ve 6 adet sim kart ele geçirildiği öğrenildi.

İHA
 

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