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24 Şubat 2020 Pazartesi 09:54:39 | Son Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 10:12:35

Elazığ depreminde yitirdikleri arkadaşlarını unutmadılar

Deprem nedeniyle ara verilen eğitim öğretimin yeniden başladığı Elazığ'da hayatını kaybeden öğrenciler Sena Nur Demir ve Miraç Can Dişli sınıflarında anıldı.

Merkezi Sivrice ilçesi olan, 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından eğitim öğretime 3 hafta ara verilen il ve ilçelerdeki 435 resmi ve 80 özel okulda 8 bin 895 öğretmen ile ‪126 bin 276‬ öğrenci için ilk ders zili çaldı.

Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan Dilek Apartmanı'nda enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 9. sınıf öğrencisi Sena Nur Demir'in, Hıdır Sever Anadolu Lisesi'nde sınıfındaki sırasına arkadaşları karanfil ve fotoğrafını bıraktı.

Demir için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Arkadaşlarından Tuba Pekdal, Sena Nur ile aynı sınıfta okuduğunu, çok iyi bir arkadaşı olduğunu söyledi.

"Sessiz ve sakin bir insandı. Kimseye bir kötülüğü olmazdı. İlk vefat haberini aldığımda çok üzüldüm. Apartmanda arkadaşlarımın ailesi de vardı. Onlar da vefat etti. Sena Nur aramızda olabilirdi ama yok." diyen Pekdal, yaşadıkları üzüntüyü paylaştı.

"ONU HİÇ UNUTMAYACAĞIZ"

Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde yıkılan binada annesiyle hayatını kaybeden Aziz Gül Ortaokulu öğrencisi Miraç Can Dişli'nin okulunda da ilk ders hüzünlü başladı.

Arkadaşları Miraç Can'ın sırasına çiçek ve fotoğrafını bıraktı.

Öğrencilerden Emine Karataş, Dişli'nin neşeli bir insan olduğunu, onu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Karataş, "O kalbimizde. Umarım bizi görüyordur ve annesiyle birliktedir." dedi.

Emirkan İşgilli ise deprem öncesinde Dişli'nin kendisine, ailesine sürpriz yapmak için Gezin'e gideceğini anlattığını söyledi.

Son görüşmesinde Miraç Can'ın kendisine kalem hediye ettiğini anlatan İşgilli, "Sınıfça onu hiç unutmayacağız. Kalemini saklayacağım. Arkadaşımızın sırasını boş bırakmadık. Onu her zaman kalbimizde tutacağız, unutmayacağız." diye konuştu.

AA

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