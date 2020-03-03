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03 Mart 2020 Salı 17:20:26 | Son Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 17:28:58

Ekrem İmamoğlu, yüzde 35'lik ulaşım zammının ardından yüzde 50 zam da müzelere yaptı

Göreve gelmeden önce İstanbul'un kaybedecek bir dakikası yok diyerek göreve gelir gelmez tatillere akan, 'Tasarruf' diyerek zam üstüne zam yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, yüzde 35'lik ulaşım zammının ardından müze giriş ücretlerine de yüzde 50 oranında zam yaptı.

İBB yönetimi tarafından, müzelerin girişlerine yüzde 50 ile 30 arasında zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun zam furyasına, bir yenisi daha eklendi. İBB yönetimi tarafından, müzelerin girişlerine yüzde 50 zam yapıldı.

1 Mart’tan itibaren uygulamaya konulan zam tarifesiyle Yerebatan Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453, Şerefiye Sarnıcı, Tekfur Sarayı Çini Müzesi giriş ücretleri zamlandı.

YEREBATAN SARNICI

Daha önce giriş ücreti 10 TL olan Yerebatan Sarnıcı; yüzde 50 zam yapılarak tam 15 TL, öğrenci ve öğretmen 5 TL, yabancı ziyaretçi ise 30 TL olarak açıklandı.


MİNİATÜRK

Giriş ücreti 7.5 TL olan Miniatürk girişi ise 10 TL oldu. Öğrenci 5 TL olurken, yabancı ziyaretçi 20 TL oldu. Panorama 1453 de 7.,5 TL’den 10 TL’ye çıktı.

DAHA ÖNCE ÜCRETSİZ OLAN TEKFUR'A GİRİŞ 10 TL

Diğer taraftan önceki dönem İBB tarafından ücretsiz olarak ziyarete açılan Tekfur Sarayı Müzesi, ücretli yapılarak tam 10 TL, öğrenci 5 TL oldu.

ZAM KARARLARI TARTIŞILIYOR

İBB yönetimi, daha önce de birçok kez yeni zam kararları almıştı. Toplu ulaşıma yüzde 35 zam yapan İBB, BELTUR’un sosyal tesis kafeteryalarında yüzde 20 zam yapılmasına karar vermişti.

Bu karar uygulamaya girmişken, bir zam da Hamidiye Su'ya gelmişti. Su yüzde 20 ile yüzde 50 oranlarında zamlanmıştı.

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