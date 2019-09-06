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06 Eylül 2019 Cuma 21:52:07 | Son Güncelleme: 06 Eylül 2019 Cuma 21:53:16

Ekmek bıçağıyla vahşice öldürülmüştü! Yürekleri sızlatan o detay ortaya çıktı

Manisa'nın Soma ilçesinde, ekmek bıçağıyla öldürülen Türkan Kulu (26), toprağa verildi. Kulu'yu, birlikte yaşadığı Zekeriya B.'nin (37) bıçakladığı, ardından da bıçakla kendisini karnından ve boynundan yaralayarak intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Kulu'nun, Zekeriya B.'den 5 aylık ikiz bebeklere hamile olduğu da öğrenildi

Olay, dün Avdan Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan bir binanın 3'üncü katında meydana geldi. 5 yıldır boşanma davası süren iki çocuk annesi Türkan Kulu ve bir süredir birlikte yaşadığı Zekeriya B., saat 07.30 sıralarında, evde kanlar içinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, vücudunun 7 ayrı yerinden bıçaklanan Türkan Kulu'nun, olay yerinde öldüğü belirlendi. Karnından ve boynundan yaralanan Zekeriya B. ise ambulansla Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren Zekeriya B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ KOCANIN İFADESİ ALINDI

Türkan Kulu'nun öldürülmesiyle ilgili Diyarbakır'da yaşayan boşanma aşamasında olan eşi M.K.'nın (32) ifadesine başvuruldu. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Şehit Alişan Polis Merkezi'ne kendisi giderek ifade veren M.K.'nın "Eşimle birlikte 5 yıldır boşanma aşamasındayız. Davamız devam ediyor. Ben eşimle evlerimizi ayırdıktan sonra buraya yerleştim. Olayla ilgili herhangi bir ilişkim yoktur. Olayı duyunca da büyük üzüntü yaşadım" dediği öğrenildi. M.K., ifadesinin ardından polis merkezinden ayrıldı.

5 AYLIK HAMİLEYMİŞ

Jandarma ekiplerinin, cinayetin işlendiği evin çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelediği de belirtildi. İlk tespitlere göre, Türkan Kulu'yu Zekeriya B.'nin bıçaklayarak öldürdüğü, ardından intihara teşebbüs ettiğini kanaatine varıldı.

Öte yandan Türkan Kulu'nun, Zekeriya B.'den 5 aylık ikiz bebeklere hamile olduğu öğrenildi. Zekeriya B.'nin ise daha önce evlenip boşandığı belirtildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Yaşamını yitiren Türkan Kulu'nun cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Avdan Merkez Camii'ne getirildi. İkindiden sonra kılınan namazının ardından Türkan Kulu'nun cenazesi, Avdan Mezarlığı'na toprağa verildi.

DHA

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